死前最後自白！日通緝犯桐島聰透露「參與爆炸案」　10年前模樣曝

▲桐島聰生前遭通緝長達49年。（圖／日本警視廳）

記者羅翊宬／編譯

遭日本警視廳通緝長達49年的連續縱火通緝犯桐島聰，曾讓1970年代的日本社會陷入極度不安，是極左派激進組織「東亞反日武裝戰線」成員，曾涉嫌在東京銀座某大樓設置爆裂物，去年1月公開身分不久後，便因胃癌去世，不過其生前曾經向警方坦承參與某起犯案。

根據《日本放送協會》，桐島聰長期以來在神奈川縣鐮倉市隱姓埋名，化名為「內田洋」，2023年夏季因身體不適而住院，被診斷罹患胃癌末期，因此決定於2024年1月25日對外透露真實身分，並在4天後重病身亡，警視廳著手調查其涉及的5起爆炸案件。

桐島聰在胃癌末期的狀態下，在醫院接受警視廳人員的調查，因此他做出人生最後的「供述」。他坦承，在一樁以建設公司「間組株式會社」（現為安藤・間）為目標的爆炸案件中，他負責將炸彈運送至目標建築物附近，並放置在該處。

報導指出，由於桐島聰已經胃癌末期，因此警視廳所能進行的調查時間相當短暫，自然無法打探出桐島聰當年的犯案動機。

據悉，桐島聰所參與的激進組織「東亞反日武裝陣線」，曾於1974年8月30日午休時，將定時炸彈放置在三菱重工東京總部辦公室1樓出入口，強烈爆炸導致8名上班族慘死、380人輕重傷。

另外，《日本放送協會》也公開10年前桐島聰在神奈川縣藤澤市一間餐飲店所被拍攝到的影像，當時餐飲店播放著音樂，桐島聰跟著音樂的節奏手舞足蹈，他生前熱愛爵士樂。