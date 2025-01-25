根本來不及抵抗！眼鏡男「極短時間」朝左胸猛刺　重創心臟噴血亡

▲日本JR長野車站22日晚間發生隨機殺人案，2名男女輕重傷，另一名49歲男子失血過多死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本社會近來不平靜，JR長野車站前本月22日晚間發生隨機殺人案，年約20至40多歲、身型瘦弱的男子，突然持刀朝向3名男女砍殺，其中一名49歲的男性當場遭到砍死，傷重不治。經解剖後，發現該名男子身上並無因防禦而出現的刀傷，懷疑在極短的時間內遇害，且刀傷深達心臟。

根據《日本放送協會》、《長野放送》，日本長野縣長野市JR長野車站前的公車站，本月22日晚間8時發生隨機殺人案，3名男女接連遭到一名手持兇器的20至40多歲男子砍殺，現場頓時傳來女子淒厲的慘叫聲，民眾在聽聞後立刻報案，2名男女分別受到輕重傷。

▲日本JR長野車站22日晚間發生隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／達志影像／美聯社）

至於49歲的男性上班族丸山浩由，則是因左胸、後背2處直接遭男子持刀刺傷，當場血流不止，現場血跡斑斑，最後因失血過多而傷重不治。現場民眾指出，丸山浩由遭到砍殺時，並未聽見男子的叫聲。

日媒《時事通信社》引述警方說法，表示該名男性兇嫌年約20至40多歲。從監視器影像來看，該名男性兇嫌身高約170公分、體型瘦弱，頭上套著白布，下巴蓄鬍或是戴著白色口罩，且有戴眼鏡，雙手戴著白色手套，身穿長褲，在犯案後並未搭乘電車或公車離開，而是從車站往西南方逃跑，目前警方仍在全面追緝中。

▲當地民眾前往JR長野車站獻花、哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《富士新聞網》，在經過司法解剖後，確認丸山浩由的死因為失血過多，左胸、後背兩處有刀傷，其中胸部的刀傷深達心臟，顯示出兇嫌帶有極為強烈的殺意，而死者身上並無因防禦所出現的刀傷（defence wound），研判兇嫌可能是在極短的時間內，以迅雷不及掩耳的速度犯案，導致死者根本來不及反應和抵抗。

當地民眾對於丸山浩由的死訊感到相當哀慟，紛紛前往事發現場獻花致哀。據悉，丸山浩由擔任學生和成年人的足球教練，也在長野市某間小學的足球社團執教，平常盡心教學，深受學生喜愛，被親友暱稱為「丸醬」（まるちゃん），且為人和善，非常重視和妻子、2名子女之間相處的時光，在子女小的時候經常在庭院陪伴踢足球。

一名曾經接受教導的中學生透露，丸山教練「雖然他該凶就凶，但平常也有好的一面。」