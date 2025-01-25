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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲法法庭未對憲訴法暫時處分　吳宗憲：執政黨可怕到大法官不敢對抗

▲▼立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

根據媒體報導，外傳憲法法庭未對總統賴清德甫公布的憲法訴訟法，作出暫停施行的暫時處分，一大關鍵因素是至少3位大法官技術性缺席，實際上未開評議庭。對此，國民黨立委吳宗憲表示，這些大法官比基層法官更沒勇氣，無法勇於對抗執政權；同時也反映出，執政黨有多麼可怕，連大法官都不敢對抗。他直言，「國泰民安」在賴政府執政下，只是海市蜃樓。

吳宗憲說，國民黨與民眾黨提出的憲法訴訟法修正案，經行政院覆議被立法院否決後，賴總統不得不按憲法的硬性規定，在極不情願下公布，但民進黨立委竟隨即以總統公布後的法律要3天後才生效，向憲法法庭聲請暫時處分，要求大法官出面審理，企圖讓尚未生效的憲法訴訟法胎死腹中。

吳宗憲指出，在上次國會改革的113年度憲判9號判決文中，這幾位大法官曾經表示，只有生效的法律才可以做違憲審查。而現存的8位大法官，也是去年15位大法官中的8位，所以此次憲法訴訟法的暫時處分，大法官根本沒有受理的空間，否則無異打臉自己。

「但是悲慘的是，這些大法官又沒有勇氣駁回，只能部分人技術性缺席，讓法庭無法審理。」吳宗憲表示，不敢打臉自己、又不敢駁回民進黨的聲請，就只能不開庭了。

吳宗憲直言，現在的大法官太糟糕了，完全忘記大法官的一個底線：憲法法庭不解決政治問題（ Refuse political question），這也是所有法律人都知道的基礎概念，「去年至今，在歷次的高度政治爭議的案件中，大法官屢屢當執政黨門神，守護民進黨的政權」。

吳宗憲說，正常的民主國家，執政黨總會給予司法獨立審判空間，但民進黨不給；正常的民主國家，大法官總是勇於對抗執政權，但我國大法官在面對民進黨時不敢。

吳宗憲指出，這樣的事件反映出三件事：第一：這些大法官比基層法官更沒勇氣。第二：我們的執政黨有多麼的可怕，連大法官都不敢對抗，台灣是否已經走向獨裁？第三：民進黨國會內投票輸你就想暴力，霸佔主席台打架也打輸你，就只能退居控制憲法法庭，現在連憲法法庭都沒招了，不知道民進黨如何繼續秀下限？

吳宗憲直言，民進黨執政8年多，摧毀了國家的文官體制、司法信任度、人民實質薪資倒退、錯誤能源政策導致通膨、4年膨脹了50%的國家總預算，還喊錢不夠用、邦交國越來越少、兩岸越來越兵凶戰危、平均每日國人遭詐騙4億元、選舉選輸就搞全國大罷免，毫不在意的把台灣導向無止盡的混亂。

「若你認為大陸是敵人，那台灣越亂，越得利的不就是敵人呢？民進黨是否才是名符其實的中共同路人呢？」吳宗憲說，過年走訪很多宮廟，在高掛著的燈籠上，常見書寫著「國泰民安」4個字。但在賴政府執政下，這只是虛幻的海市蜃樓吧。

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