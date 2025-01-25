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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營嗆以罷制罷　柯建銘酸吹哨壯膽：建議自動請辭免得被罷免

▲▼柯建銘 記者會 立法院民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

朝野對立升溫，民進黨團總召柯建銘喊出雙罷，要罷免41位國民黨區域立委，並要求立委服務處提供連署站點，國民黨則不甘示弱嗆聲要「以罷制罷」，已經鎖定幾名綠委，更有部分地方黨部已經如火如荼連署中。對此，民進黨團總召柯建銘今（25日）表示，只是在吹哨子壯膽，敬告國民黨，越反罷越死，民意決定一切，當民意起來的時候，如颶風過港、摧枯拉朽，瘋狗浪已經來了，國民黨趕快自動請辭，免得被罷免。

對於藍綠大罷免潮，柯建銘表示，自己一個多月以來開記者會，做了很多煙霧彈，也要試探國民黨在想什麼，一個月就講過請君入甕、請君反罷，傅崐萁、朱立倫一直說不會反罷免，那就是一定會，朱立倫1月13日謁陵的時候還在說，國家是要穩定的，不要衝突、不要對立、不要大罷免，他們已經全面連署，別再騙了，國民黨講任何話顛倒想就好。

柯建銘指出，自己一個月前就斷定這是草船借箭引誘國民黨出來，他們一定會反罷免，已經兵臨城下，敬告國民黨，越反罷越死，像是總預算一樣，送出去也死、不送出去也死，反罷免只是提早領到死亡證明書一樣，小偷、強盜要罷免警察？我就不相信。

柯建銘質疑，不曉得國民黨反罷免怎麼宣傳，宣傳徐巧芯是我們的寶，讓民調低到不能再低，還是說傅崐萁形象太好，但怎麼搞得民調一直掉下來？國民黨可以舉出哪個人表現好，全部都是違法違憲沆瀣一氣，朱立倫說誰怕誰，要來互相罷免，只是在吹哨子壯膽，早死早超生吧！看到藍白一定會在政治市場下市，一年前戰爭就宣告結束。

柯建銘直言，國民黨沒有邏輯也沒有戰略思維，退出台灣政治對國家是好事，恭喜發財，罷免書拿來，天天要喊，現在統合工作比較重要，罷免林思銘、鄭正鈐人山人海，民意決定一切，當民意起來的時候，如颶風過港、摧枯拉朽，瘋狗浪已經來了，國民黨趕快自動請辭，免得被罷免。

對於總預算案，柯建銘也預判，過完年一定要提財劃法跟總預算，不提不行了，他到現在都還沒有辦法精算出來，立法院預算中心能算出總預算到底刪減多少的精確數字？算了兩天兩夜，一部分是未定數，難道未確定就授權行政院自己調整嗎？有這種道理？

柯建銘直呼，三權分立耶，那以後行政院法案授權立法院、大法官也授權藍白就好，有這種邏輯？韓國瑜大概不知道預算法長怎樣，希望這些藍白立委跟出鬼主意的人，要有良心，總預算怎麼送？刪減數多少？歲計賸餘要做什麼？看你們怎麼表演。21日表決完畢到現在送不出來，過完年不送不行，好戲陸續登場。

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