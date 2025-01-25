實測9張刮刮樂！「最強招財加持」真的中獎　他一算獎金傻眼了

▲刮刮樂。（圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「最強的刮刮樂招財方式！」一名男網友分享買了9張連號刮刮樂，分成3組由不同形式來加持，像是錢母、過天公爐、點鈔機播放3小時，想實測哪個方法可以中最多錢。結果是由第1組中500元勝出，2、3組則是各中200元，等於他花了1800元，還是虧了900元。

一名男網友在Dcard表示，最近一口氣買了9張，號稱「中獎率50%」的連號刮刮樂，注重儀式感的他，還有趣分成3組做實測，首組為「41、42、43號」由艋舺青山宮錢母加持；第2組「44、45、46號」拿去台北知名文財神廟過天公爐；第3組「47、48、49號」則是播放新台幣點鈔聲來加持。

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加持完畢後，原PO也刻意挑選一個吉時，同時刮開這9張刮刮樂，結果獎金讓他哭笑不得，第2組與第3組都中200元，而第1組則中了500元。

對此，原PO苦笑直呼，「中獎率50%，投資報酬率還真的是50%，花1800元買來的9張刮刮樂，共中900元！」

底下網友笑回，「讓刮刮樂聽點鈔機的聲音還真的有用喔！笑死」、「點鈔機的聲音聽久還蠻療癒的耶」、「在哪裡找到點鈔機的聲音？該不會是在銀行錄的吧？」、「該學習學習」。

臉書粉專「股海筋肉人」也貼出分享「蛇年新年期間的36檔刮刮樂攻略」，指出百元刮刮樂一共有7款，分別是旺旺來、歡樂賓果、聚寶盆、蛇年行大運超速777、萬勝大吉、錢進888，預期每百元可回收金額落在59.8元至62.9元，其中中獎率最高的是「蛇年行大運」，為50.1%。

針對預期可回收金額，粉專列出各個面額刮刮樂的「最佳解」：

2000元：僅一檔「2,000萬超級紅包」

1000元：「1,000萬大富翁」

500元：「財神發紅包」

300元：「鈔票一把抓」

200元：「恭喜發財」

100元：「旺旺來」

股海筋肉人強調，所有刮刮樂的「期望值都還是負的」，務必量力而為。此外，若只是想體驗中獎喜悅，不在乎損益的話，可以考慮500元的「金蛇獎」。