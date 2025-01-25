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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免潮／被鎖定為頭號目標！　葉元之：「熱戰」反制不憂讒畏譏

▲▼葉元之 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

前言：民進黨立院黨團總召柯建銘已發出罷免「超甲級」動員，國民黨不畏戰，要反殺綠委精準打擊，農曆年後一場罷免大戰勢必風起雲湧。《ETtoday 新聞雲》今、明兩天推出「大罷免潮」專題，訪問被鎖定罷免的藍綠立委，聽聽他們如何迎戰。

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委被鎖定罷免者，葉元之算是排名很前面，稱其為被罷免領頭羊一點也不為過，由於他2024立委選舉險勝羅致政的票數太低，而成為被罷免的目標，甚至網友將最流行的歌曲「APT.」改編成「阿罷之」舞曲，炒熱罷免氣氛。對於成為眾矢之的，葉元之表示，無論任何罷免，他都是繼續用誠懇、紮實的服務來訴求選民。但他也直言，國民黨一定要反制，要硬起來，不能憂讒畏譏。

在這波罷免浪潮中，葉元之是最早被點名的國民黨立委之一，而在臉書上，反對葉元之的民眾也早在去年6月就創立了罷免社團，除了臉書社團，民眾也自製了網頁及LINE群組，希望能在短時間內，把他們的訴求傳遞到板橋各處。

在臉書上可以看到，民眾對於國民黨推動的國會改革、選罷法、財劃法法案不滿，認為身為板橋人，「一定要罷免不適任的立委」，也有民眾指出，「之前就說過葉元之不是軟柿子，他是表現最糟糕的立委之一，也是違背民意禍害台灣的立委！板東人根本不是報復性罷免！是為了下一代罷免葉元之！」另也有民眾指出，「改變真的很辛苦，但我相信在葉元之選區的我們，只要有心，我們會成為翻轉立法院的一塊重要齒輪」。

對於這樣的罷免行動，葉元之指出，他聽到有綠營人士跟他說，為什麼他現在是頭號目標，理由就是因為他贏太少，只贏2千多票，所以他們覺得罷掉他之後，民進黨改選比較容易。但他認為，這樣的罷免理由其實是無法說服人的，民進黨支持者沒有理性的看待他平時做了什麼努力，只是用「贏太少」就想罷免掉他，對他來說不公平。

也有藍營人士分析，所謂公民團體，不僅活動力驚人，常設連署站點，跨區聯合造勢，攻擊抹黑圖卡源源不絕，甚至連志工都可以相互支援，顯然背後的資源以及中央廚房早就開始運作。但他認為，民進黨中央其實對於「大罷免」態度較為保留，主要也是擔心「罷免失敗」的政治後座力。

葉元之提到，罷免並非民主常態，但如果民進黨發動公投或是大罷免，國民黨當然也不是塑膠作的，一定會有反制作為，針對公投與罷免提出對應方案，絕對不會傻傻被吊起來打。未來若罷免真的成立，他一定是「熱戰」面對，除了平時就有勤跑基層外，一定不斷地對外證明她的努力，才不會變成國民黨破口。

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