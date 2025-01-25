大罷免潮／勝選就知道恐遇罷免　吳沛憶：靠「認真」殺出血路

▲民進黨立委吳沛憶也被列為藍營有意罷免的名單之一。（資料照／記者李毓康攝）

前言：民進黨立院黨團總召柯建銘已發出罷免「超甲級」動員，國民黨不畏戰，要反殺綠委精準打擊，農曆年後一場罷免大戰勢必風起雲湧。《ETtoday 新聞雲》今、明兩天推出「大罷免潮」專題，訪問被鎖定罷免的藍綠立委，聽聽他們如何迎戰。

記者皮心瑀／台北報導

隨著立法院藍綠攻防激烈，兩邊陣營支持者的不滿情緒持續升溫，罷免潮風起雲湧，而作為綠營艱困選區的立委吳沛憶，多次被藍營點名為「待罷」對象，但她無謂衝突下可能累加的仇恨值，依舊敢言，並稱早知會遇上「惡罷」，一上任就知道要拿出更好的成績單，這也是她的底氣。

觀察吳沛憶所在的選區為中正、萬華區，其選民結構長期藍大於綠，從2008年單一選區兩票制度上路後，國民黨林郁方都以破5成的得票率取得當地席次，在2012年時，更拿下10萬292張選票，卻在2016年以6571票的差距輸給當時代表時代力量的林昶佐，也是藍營首度丟掉該區。

林昶佐雖然之後順利連任，卻也一度遇上罷免，投票結果為同意票5萬4813票，不同意票4萬3340票，無效票396票，投票率為41.93%。雖有效票大於無效票，但有效同意票數未達選區選舉人總數四分之一以上，因此罷免失敗。這也讓接棒的吳沛憶早早體認到了未來可能面對的挑戰。

吳沛憶說，自己上任時就做好心理準備，林昶佐就是面臨這樣的狀況，這種罷免其實是選舉的鬥爭，她自己也本來就有做好準備，在她任期中，對方陣營會找到理由、藉口再次操作，作為下一次選舉的造勢。

吳沛憶強調，因為選區早已有面對惡罷的經驗，而如今她在這邊是第一個民進黨籍的立委，這個對國民黨來說是更輸不起，所以她一上任就知道要拿出更好的成績單，盡心盡力為地方服務，這就是她能夠站得穩的底氣。

會被視為敵方陣營的眼中釘，除了本來選區就艱困之外，也跟吳沛憶在立法院多次高分貝砲轟擁有大批「粉絲」的立法院長韓國瑜、民眾黨團總召黃國昌等人有關係。不過，吳沛憶表示，對方的發言有問題，經不起檢視，她就有責任去指出錯誤的地方，可以交由社會大眾評判，繼續做對的事，就是迎戰罷免的最佳武器。

對於未來，吳沛憶也說，自己是年輕世代，本來就會被外界高度檢視，她明白自己需要自律、謹慎，因她已篤定政治工作會是她人生的志業，「我每天都要很認真」。

事實上，吳沛憶的認真，就是她當初能守住中正、萬華區的關鍵。勤跑基層，加倍為選民努力，吳沛憶成功證明該區並非鐵板一塊，面對藍營動員罷免來勢洶洶，能不能挺住再下一城，打破政治板塊，成為這股大罷免潮的關注指標。