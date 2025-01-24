聖馬爾定護理之家手作DIY　與住民提前迎新春

▲▼嘉義聖馬爾定醫院護理之家舉辦新春活動提前與長輩同歡 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度的農曆新年來臨前，天主教聖馬爾定醫院附設芳安護理之家，特別於1月中下旬陸續舉行舉行新春活動，邀請家屬一起提早共渡佳節，讓無法返家過節的長輩們不會有被遺忘的感覺，共同歡樂享受年節團圓氣氛，並感受到家人的關心與親情溫暖。





迎接新年的到來，護理之家營養室準備了糕點製作DIY，寓意大家在新的一年都能身體健康、步步高升，另外也配合住民的飲食需求與健康，特別精選了低脂、低油、高纖的配料，讓長輩也能吃的開心無負擔。在家屬與護家同仁的陪伴下，長輩們聚在一起，邊做邊說說笑笑，像在自家客廳一樣，也多了不少話題與歡笑聲。



院方也另外設計手工藝與著色DIY，讓長輩們動手做一做，用色紙剪剪貼貼，再繞出一圈一圈的鞭炮，顯得喜氣洋洋，也請長輩畫出心中的金蛇報喜。護理之家社工師廖淑君表示，透過這些手作活動，讓長輩能間接訓練手指的靈活度，不僅有趣味性也能增進住民彼此間的生活樂趣。



護理之家主任王曉萍表示，新年象徵團圓，有些長輩雖然無法返家過節，但護家也很用心準備，不論是張燈結綵的新年佈置、迎春手作活動、歲末歡慶圍爐，都是希望長輩能享受在家般的過節喜悅，家屬也能共同擁有熱鬧溫暖的新春回憶，期望在新的一年裡，長輩們也能繼續充滿健康活力!