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2023雲林犬貓萌寵新福利　1月份狂犬病疫苗只要120元

▲雲林縣動植物防疫所2023元月推出「寵愛毛孩新春特別活動」，犬貓施打狂犬病僅收費120元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣動植物防疫所提醒，未依規定每年定期攜帶家犬貓注射狂犬病疫苗依法(動傳條例)可罰3-15萬元，歡迎民眾踴躍參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣動植物防疫所為提升動物福利、防範狂犬病傳播，2023年1月份將辦理「寵愛毛孩新春特別活動」，活動期間民眾攜帶家犬貓至轄內22家配合動物醫院施打狂犬病疫苗，注射費每隻只收120元且名額不限，活動期間參加民眾同時獲贈活動限定精美宣導品。

防疫所指出，台灣目前屬狂犬病疫區，本疾病為人畜共通傳染病，如傳播後發病具高死亡率，犬貓經施打疫苗可100%阻絕傳染途徑，為防範傳播、保護人與寵物健康，飼主應善盡責任，每年定期攜帶家犬貓施打疫苗預防注射。

▲雲林縣動植物防疫所2023元月推出「寵愛毛孩新春特別活動」，犬貓施打狂犬病僅收費120元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林配合寵愛毛孩新春特別活動」22家動物醫院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

防疫所說明，活動期間如同時為家犬貓進行寵物晶片植入、登記完成者另有優惠，但須依各動物醫院優惠內容為主，活動中提供之狂犬病疫苗為有佐劑疫苗，寵物具過敏病史者或指定施打無佐劑狂犬病疫苗者不適用。未依規定每年定期攜帶家犬貓注射狂犬病疫苗依法(動傳條例)可罰3-15萬元，歡迎民眾踴躍參加。

▲雲林縣動植物防疫所2023元月推出「寵愛毛孩新春特別活動」，犬貓施打狂犬病僅收費120元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣動植物防疫所2023元月推出「寵愛毛孩新春特別活動」，犬貓施打狂犬病僅收費120元。（圖／記者蔡佩旻翻攝

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