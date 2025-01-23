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英文太爛！搭訕妹子以為挨罵「狗屎」　桃園男竟亮槍恐嚇

▲桃園市陳姓男子今天凌晨在桃園火車站附近向越南辣妹攀談，越南女子以英文回應，陳男誤以為被罵竟亮槍恫嚇，員警到場攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨在桃園火車站附近向越南辣妹攀談，越南女子以英文回應，陳男誤以為被罵竟亮槍恫嚇，員警到場攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今（23）日凌晨在桃園火車站附近，搭訕一名越南辣妹，越南妹不想理會以英文「I don't give a shit｣（我不感興趣），陳男聽不懂以為被罵狗屎，憤而亮槍恫嚇後離去，越南妹機警拍下陳男背影後報警。桃園警方據報後出動快打部隊到場，但陳男否認亮槍，更不願繳出槍枝，員警欲搜查時，陳男竟表示要控告員警「襲警」，員警合力將陳男壓制，在其口袋起或空氣槍一把，全案偵訊後依槍砲、恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方合力將持槍的陳姓男子壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方合力將持槍的陳姓男子壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局武陵派出所今天凌晨2時許接獲一名越南女子報案，指稱被一名男子在火車站附近持槍恐嚇，該男子企圖攀談不成，女子以英文「I don't give a shit｣回應，未料男子突然亮槍恫嚇後離去，但她機警拍下男子背影為證據。員警據報後出動快打部隊到場處理。

▲桃園警方制伏陳姓男子後起出空氣槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方制伏陳姓男子後起出空氣槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警5分鐘後在火車站附近發現該男子站在路旁，員警立即上前盤查，陳男承認有遇到一名女子，但女子以英文回應，他聽不懂說的英語是什麼意思，但感覺一定是罵他，所以才發生爭吵，但否認有亮槍，員警要求陳男繳出槍枝，陳男卻拒絕不願配合，甚至揚言要提告員警「襲警｣，員警見狀立即呼叫線上警網到場支援，陳男仍不願配合，員警合力壓制後，在其口袋起出空氣手槍一把，陳男才俯首認罪。

員警將他帶回派出所偵訊後，依槍砲、恐嚇等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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