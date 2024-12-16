LIVE／上海副市長華源一行將抵台！　北市府副市長林奕華接機

記者任以芳／台北報導

台北上海雙城論壇明17日正式登場，上海副市長華源今（16）日率上海主團即將抵達台北，班機預計中午落地松山機場，由台北市副市長林奕華親自接機。《ETtoday新聞雲》進行現場直播。

▲台北市長蔣萬安2023年赴上海參加雙城論壇，由上海市副市長華源（右）接機。（圖／台北市政府提供，下同）

上海副市長華源一行將於16日、17日訪問台北。按照北市府行程規劃，上海團成員今抵台後，下午參訪廣慈博愛園，之後出席位於圓山飯店的晚宴。明天17日重頭戲主論壇在晶華酒店登場，之後參訪大巨蛋等地點，並於當天傍晚返滬。

台北﹑上海雙城論壇從2010年開始舉行，今年按慣例輪台北市主辦，本屆論壇主題訂為「智慧治理 永續未來」，三個分論壇聚焦：「友善交通分論壇」、「河川治理分論壇」，「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」。林奕華與華源將分別代表台北及上海致開幕詞，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

今年雙城論壇行前作業一波三折，根據《ETtoday 民調雲》最新調查顯示，有高達72.1％的台北市民支持繼續舉辦雙城論壇。同時，有64.8%的台北市民認為兩岸關係越緊張，越需要透過論壇來進行對話。