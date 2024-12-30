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超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

超嗆！鄭文燦開庭律師諷起訴書「屬個人臆測」　桃檢回應：不是只有EXCEL

▲前桃園市長鄭文燦被依貪汙起訴，30日下午再到桃園地院出庭。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉嫌土地開發收賄500萬元，桃檢偵結後依法將鄭文燦等11人起訴，並對鄭求刑12年，地院於30日二度開準備程序庭，鄭文燦律師諷刺起訴書純屬個人臆測，認為檢察官辦案草率、品質粗糙，檢察官則回嗆證據「不是只有excel檔！」，強調此案人證物證俱全。

檢方調查，行政院前副院長鄭文燦在任桃園市長期間，為24億開發案護航並收賄500萬元，8月依法起訴並依貪汙罪求刑12年，桃園地院30日第二度開準備程序庭。

而法庭上唇槍舌劍，鄭文燦的律師何祖舜認為起訴書中夾雜許多檢察官個人臆測，還有前後矛盾跟引用都市計畫流程的錯誤，夾敘夾議帶入檢察官臆測或主觀判斷，質疑承辦檢察官陳嘉義辦案草率、起訴書撰寫品質粗糙。

何祖舜在庭上提到，陳嘉義在5月28日才接辦此案，一周內就發動傳訊、拘提、搜索、扣押、羈押等偵查手段，質疑他是否在短時間內掌握複雜的都市計畫案件規範和程序。

何祖舜在庭上表示，起訴內容沒有具體說明行賄內容、時間和地點，也沒有實質憑據，僅採信對鄭不利證詞，95%有利證詞隻字未提，顯見檢察官有個人定見，違反無罪推定原則。

陳嘉義則回嗆，表示鄭文燦收賄案金流、行賄口供、市府會議紀錄等都非常完整，給錢和退款金流都一應俱全，人證物證完備，甚至表示「不是只有excel檔而已」，諷刺北檢柯文哲案。

檢察官邱健盛表示，此案是罕見的人證物證都非常明確的收賄案，主任檢察官呂象吾也強調，不論有無違背職務或最後事情有沒有辦成，關鍵點都是「不能拿錢辦事」，與程序錯誤無涉。

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