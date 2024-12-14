傳綠營推何志偉出戰2026桃園市長　葉元之：他身段軟、大家不會討厭

▲國民黨立委葉元之分析何志偉「身段軟、大家不會很討厭他」。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委萬美玲日前在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨內最近跑桃園最勤的就是總統副秘書長、前立委何志偉，地方因此盛傳「好像是要請何志偉下來選」。然而，國民黨立委葉元之昨（13日）則進一步點出，也許民進黨認為何志偉可以吸收到中間選民，他自己分析何志偉，則認為何身段很柔軟，大家不會很討厭他。

萬美玲在TVBS節目《少康戰情室》中，談到桃園現況時表示，民進黨內最近跑桃園最勤的是何志偉，地方也在盛傳「好像是要請何志偉下來選」，因為在這個時間點，何志偉最近突然很常拜廟，幾乎走遍桃園指標性廟宇。

針對萬美玲透露的消息，葉元之則在政論節目《國民大會》中進一步點出，自己經詢問桃園的同事，他們說常看到何志偉，但總統府副秘書長沒事一直跑桃園幹嘛？

▲總統府副秘書長、前立委何志偉。（資料照／何志偉提供）

葉元之指出，自己在新北沒看過何志偉，如果只是單純負責民政應該會是全台都跑，不過，葉元之接著分析何志偉，他認為，何志偉身段很柔軟，「大家不會很討厭他」。

最後，葉元之強調，也許民進黨認為何志偉可以吸收到桃園市的中間選民，但最後桃園會不會是派何志偉參選仍是未知，只是現在看起來確實有在經營地方而已。