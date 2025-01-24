奧萬大、松雪樓1／27-28暫停住宿　奧萬大除夕休園、大年初一開放

▲奧萬大國家森林遊樂區櫻花園區。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年農曆春節連續假期長達9天，林業保育署南投分署指出，奧萬大及合歡山松雪樓等山莊在小年夜（1月27日）及除夕日(1月28日)將不提供住宿服務，奧萬大園區另將在除夕進行清潔維護工作、休園一天，大年初一(1月29日)早上8時起即開園，合歡山森林遊樂區步道系統則正常開放。

南投分署表示，農曆春節期間至3月份，正屬奧萬大園區欣賞各式櫻花的最佳時機，緋寒櫻(山櫻花)、八重櫻、霧社櫻三種櫻花將接續盛開，今年山櫻花已陸續綻放，霧社櫻花結苞累累，盛期可待。

南投分署指出，目前遊客人潮已不像賞楓季節擁擠，春遊奧萬大將可獲得更美好舒適的遊憩體驗。民眾於春節期間除返鄉與家人團圓外，歡迎安排至奧萬大或合歡山國家森林遊樂區旅遊踏青，豐富新年春節的旅遊回憶。

有關「奧萬大國家森林遊樂區」、「合歡山國家森林遊樂區」開休園相關訊息，可利用山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)網站查詢；「能高越嶺西段國家步道」及「天池山莊」開放訊息，隨時公告於天池山莊網站(http://tconline.forest.gov.tw/)，民眾可持續關注。