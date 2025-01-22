冬天騎車冷爆「不用穿到發熱衣」　內行改穿1物：便宜又暖

▲網友認為騎車防風很重要。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

氣象署預測，下周一小年夜將有強烈冷氣團南下，初一、初二最冷，北部、宜蘭低溫11-12度！一名網友直呼，今年嘗試騎車通勤，結果冷到崩潰，求問有無推薦的包暖發熱衣？文章曝光後，多數人直言，防風最關鍵，「外套夠防風，其實裡面甚至不用穿到發熱衣」、「直接穿雨衣，便宜又保暖」。

一名女網友在Dcard表示，最近考到機車駕照，開始騎車通勤上下班，然而今年冬天特別有感，讓她哀號「對於機車菜鳥來說，在冬天騎車根本是地獄吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，已經穿上防寒羽絨外套還是很冷，因此打算要買發熱衣試試看，因此求問「很怕不透氣讓腋下流汗之類的，大家有沒有推薦夠保暖又透氣的款式？」

文章曝光後，許多人直呼，「騎車的時候裡面要保暖之外，最外面還要能防風」、「防風最重要！外套夠防風，其實裡面甚至不用穿到發熱衣」、「騎車要保暖重點在防風，Gore-Tex是很好的選擇，尤其是北部這種破爛天氣，動不動就喜歡下那種水霧雨，穿雨衣嫌太多，不穿淋久還是會濕，這種剛剛好」。

還有人直接穿雨衣禦寒，「我都直接穿雨衣，其實概念就跟防風的道理一樣，一件雨衣多功能」、「直接穿雨衣，便宜又保暖」、「我也直接穿雨衣，恥度爆棚」、「如果只有騎車會比較冷其他時候還好的話，那穿雨衣就好了」。

另外也有網友大推，「UQ要買超極暖的才會暖；體溫魔術師石墨烯款的蓄熱效果很有感：Lativ也有保暖效果，但洗沒幾次就鬆掉了」、「體溫魔術師的石墨烯發熱衣不錯，很暖」、「我是穿Air Space的發熱衣，保暖效果很好，又有設計感可以單穿，騎車的時候外面加一件厚的防風外套就可以了」、「我穿711的」、「穿發熱衣是真的會比較溫暖，我是UQ羽絨外套+體溫魔術師發熱衣，寒流天有成功撐過去 給你參考看看」。

【延伸閱讀】

►不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖 網推：寒流騎車可穿

►一堆機車「繳費單貼滿不繳」 她超不解！網曝原因：居然不知道

►「女生冬天1穿搭」好看又保暖！惹怒他 全場砲翻：有點常識好嗎