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寒流要來了！周日晚起急降溫　專家：濕冷感受非常明顯

▲▼下雨，冬天，冷氣團，寒流。（圖／記者周宸亘攝）

▲周日晚間起寒流南下，初二白天才能回暖，春節收假日北東轉濕冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(24日)到周末東北季風增強，北東陰雨，周日晚間起寒流南下急降溫，下周一小年夜清晨就會相當寒冷，北東普遍都在10度左右，下周一晚間到下周二除夕轉為乾冷，台南以北、東北部有10度以下極端低溫。下個周末春節收假日有鋒面通過，後續東北季風增強，北東將再度變天。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天仍有些水氣通過，配合東北季風環境，北部、東半部天氣陰並有局部短暫雨機會，中部到台南目前雲量偏多，預估白天期間會減少、轉多雲天氣，有陽光露臉機會，更南端的高屏地區天氣相對穩定，晴時多雲。

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周末兩天台灣附近持續受東北季風影響，歐宗學說明，北部、東半部天氣仍比較陰沉，且水氣稍增多，有短暫雨機會，迎風面的降雨會比較明顯、陰雨時間較長。中南部平地大致是晴到多雲天氣，山區附近也會有偏多的雲量及短暫雨。氣溫稍微降低，但北部才有較明顯降溫的感受，預估在未來這幾天逐日都會稍降1到2度左右，周日在北部濕冷的感受比較明顯，中南部日夜溫差大。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日晚起寒流逐漸南下，歐宗學指出，冷空氣南下時間剛好在晚間且速度快，預估下周一小年夜晨間就會相當寒冷，北部、東北部普遍都在10度左右，配合陰雨天氣，白天高溫也僅有12度、濕冷感受非常明顯。中部晨間低溫也只有大約12度、白天高溫14到16度，南部及花東相對比較溫暖一些，白天還在15到20度。

下周一小年夜晚間起到下周二除夕水氣減少，歐宗學分析，冷空氣持續偏強，會轉為乾冷型態，要注意夜間的輻射冷卻降溫，台南以北、東北部有10度以下極端低溫發生機會，高屏、花東低溫也僅12度左右，郊區或近山區可能出現更低溫。幸好轉乾冷以後低溫時間會比較侷限在早晚時段，預估下周二白天會回溫一些，雖然北部高溫仍然僅有14到15度，戶外有陽光時感受會比較溫暖。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三、四大致都是維持類似的偏乾穩定環境，並有機會延續到下周五，歐宗學說明，冷空氣會逐漸減弱，但由於雲量偏少，夜間仍有明顯輻射冷卻降溫，早晚依然寒冷，白天舒適許多，日夜溫差相當大。寒流影響期間適逢春節，南來北往或是出遊走春時要注意氣溫變化。

歐宗學表示，下周六、日收假期間有鋒面系統通過台灣附近，後續東北季風增強，北部、東半部可能有較大天氣變化、再度轉陰雨型態，由於預報時間還有點久遠，確切的影響時間、程度仍有不確定性。

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