請不起手語老師？　粉專「打臉懶人包」一次看

▲行政院23日新聞中心記者會直播畫面打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」，引發外界議論。（圖／翻攝自行政院YouTube直播）

文／CTWANT

行政院23日新聞中心記者會直播畫面打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」，引發外界議論。國民黨台北市議員柳采葳砲轟，他們刻意想要政治操作，但是什麼都要說藍白亂刪預算。粉專《政客爽》整理出打臉賴政府請不起手語老師的政治表演懶人包，直呼「是誰在公然造謠唬爛呢？」

粉專《政客爽》痛批，不是沒錢，是行政院完全不想鳥弱勢族群的權益，表演最重要。他列出6點，行政院記者會手語翻譯標案去年底就決標，金額才71萬元，藍白刪完預算後還剩下95萬可以支付，數學都不會乾脆下台回去國小重讀；總預算審完要總統公告才生效，所以現在動用的預算還是「沿用去年相同計畫的預算額度」。

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他提出質疑，「立法院預算書都還沒整理完送出，砍都沒砍行政院哪裡沒錢？真的沒預算也可以動用預備金支應，根據預算法第22條『法定經費或經立法院同意者』就可以使用，是不是拉不下臉去問立法院？台北市政府有免費手語翻譯，只要是在台北市的政府機關都可以申請，是不是不好意思跟蔣萬安打通電話？科技日新月異，現在已經可以用AI生成字幕，而行政院公務員這麼多，有時間做造謠圖卡，沒時間打字？現在是清朝要用飛鴿傳書嗎？」

粉專《政客爽》指出，破解賴政府目前裝窮故意不請手語翻譯欺負弱勢族群的話術，目前立法院尚未送出總預算書、總統尚未公告生效，現在所有國家營運的錢，都是按造去年編列的計畫去正常支付。

他提到，預算法第五十四條規定，用白話文來說就是，新計畫或重大建設，這些新的支出項目必須等到今年的預算通過後才能動用，但如果是緊急狀況或立法院同意，可以例外；既有計畫，可以按照原本的計畫或去年的執行金額繼續進行，不能超出範圍，而手語翻譯就是既有的計畫，可以按照去年執行的金額繼續進行，2024年的手語翻譯服務也是71萬，這項服務一直都存在，「那是誰在公然造謠唬爛呢？」

國民黨台北市議員柳采葳23日在《大新聞大爆卦》表示，跟大家打個預防針，3、4月的時候民進黨會玩一個預算通通都被藍白刪，所以窒礙難行的遊戲，民進黨一定會啟動一個「藍白預算釀的禍」的遊戲，事實上就是因為他們想要癱瘓國家，他們刻意癱瘓國家，然後說是因為藍白亂刪預算、預算癱瘓國家的。

柳采葳說，「他們刻意想要政治操作，但是他們什麼都要說藍白亂刪預算……，今天手語老師這件事情都可以玩到這樣子了，民進黨還有什麼事情做不出來？」

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