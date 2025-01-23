陸委會業務費遭大砍40%　梁文傑：等於「養公務員，卻不讓做事」

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑23日表示，陸委會業務費被大砍上億元，比例高達四成，恐影響大量業務的運作，「請公務員來上班，卻不給他業務費做事，等於是養了公務員，但是不讓他做事。」

梁文傑提到，對公務機關來說，最重要的是業務費，因為任何一個機關，除了人事之外，要這些人來上班做事，就是跟業務費有關，「我們的業務費編列是2.8億左右，本來就不多了，但現在刪減8千8百萬，再加上原本在內政委員會就被刪掉的3千2百萬，比例就達到40%。」

梁文傑說，業務費被刪掉40%，第一個，他們的規劃研究，不管是經濟情勢還是中共政情，常常在辦的座談會、研討會、民意調查就會大幅刪減。

梁文傑指出，第二個，在大陸的台商學校有一些課程沒辦法在大陸上，他們長期提供學生們在寒暑假期間回台補課，未來可能會很困難；同時，還有兩岸青年學生的交流、研習未來大概也要停止。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，長期在宣傳的赴陸港澳國人登錄系統、急難救助，宣傳費未來會停止，對國人赴大陸及港澳的24小時緊急服務專線電話，未來也可能要縮減服務時間。

梁文傑提到，他們赴陸港澳的旅費也被刪減80%，大家都知道，港澳的駐處必須派人去做實地考察，也要定時讓雇員回台接受培訓，這些交通費用都是大陸旅費在負擔，現在只剩下20%，未來維持很困難。

至於陸委會補助海基會部分，梁文傑說，新增補助項目全被刪除（約7500萬元），海基會可能要考慮人力精簡方案，將影響到文書驗證的效率；還有一個與民眾攸關的，就是長年以來，在大陸的台商或台幹等，若在大陸需要回台就醫的後送機制，這個費用過去都是海基會先支出，未來可能就沒辦法處理。

梁文傑強調，公務機關若只發人事費用，讓公務員來上班，卻不給公務員有相關的業務費用，這絕對不是好事，「等於是養了公務員，但是不讓他做事！」

梁文傑還說，陸委會長期以來面對的是龐大的中共台辦系統，對岸對台統戰滲透的經費幾乎是沒有上限的，「我們用這麼少的經費，還被大幅刪減，未來運作會非常困難。」

必須注意的是，以上提及的預算刪減數字還有待立法院最後確認，目前僅供參考。

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

