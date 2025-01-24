藍轟「造謠國家隊」提告社維法！農業部3點澄清：只是還原事實

▲農業部陳駿季部長日前召開「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者陶本和攝）

記者閔文昱／綜合報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨大砍2075億，金額、幅度創史上新高，其中農業部因稱老農津貼可能無法發放等，遭藍營批評造謠，還被告發違反《社會秩序維護法》。對此，農業部也做出3點聲明，強調為農民爭取更多的經費，為台灣農業做事，是農業部的責任，「沒有造謠，只是還原事實」。

國民黨副書記長王鴻薇今23日表示，行政院這段時間鋪天蓋地的謠言，已經造成社會很多民眾的恐慌跟憂慮，在預算審查過程中，農業部造謠說老農津貼領不到、財政部說統一發票獎金被刪掉，又或者，透過特定媒體釋放稱，以後運動員都不能出國了，造成體壇人士不解；但這些全部都是假消息，造成民眾恐慌的，就來自於「造謠國家隊」。

王鴻薇進一步指出，農業部次長公開說老農津貼受到影響，根本胡說八道，農業部今年預算高達1691億，比去年多82億元，被審查後刪除1.2億元，竟然農業部次長可以呼天搶地恐嚇老農，說津貼沒有了，甚至他還在記者會告訴大家，到農業部要自己帶衛生紙、發電機、手電筒，說不能提供了，「這是什麼鬼話，這到底是什麼謊言，堂堂次長竟敢這樣造謠，一定要告發農業部」。

▲國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇前往中正一分局告發賴政府造謠總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，農業部23日晚間在臉書做出3點說明。首先，針對國民黨表示「農業部今年度預算增加82億，根本是在擺爛、造謠」，農業部表示，為農民爭取更多的經費，為農民做更多事、增加更多福利是農業部的責任，「農業部爭取農業用油用電補貼、提高天然災害救助金、雜糧轉作每公頃增加1萬元，這些經費都是用來照顧農民，也是農友十分迫切需要的。」

其次，農業部也強調沒有造謠，只是還原事實，確實有在野黨立委提案將農業部業務費及設備投資費保留1元，「這是事實，都有相關資料為證。」

最後，農業部指出，業務費對機關而言是非常重要的命脈，相當於人的喉嚨被掐住了一樣，沒業務費就無法運作，「如果沒有水電、通訊、網路等這些費用作為支持，人員無法辦公，所有福農利民的政策，都可能面臨影響。」