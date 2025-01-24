不爽一直付錢！川普要北約各國「提高國防預算」　擬撤2萬駐歐美軍

▲川普不滿北約的預算來源分配。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普23日表示，他不確定美國是否應該繼續向北大西洋公約組織（NATO）提供任何資金，「美國一直在保護北約成員國，但這些國家卻沒有在保護我們。」此外，川普還說，希望將駐歐美軍人數減少約2萬人。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）上任後，重申了他對北約其他成員國的要求，要求這些國家將國防開支提升至其國內生產總額（GDP）的5%；目前包含美國在內，沒有任何國家達到此標準。

此外，目前約有10萬美軍部署在歐洲，川普也希望能夠將駐歐美軍人數減少約20%，並計劃要求歐洲國家提供「財務補助」來維持剩餘駐軍的運作，因為駐歐美軍是「威懾力量」，不應由美國納稅人獨自承擔這些成本。

川普向記者表示，「我不確定我們是否應該花任何錢，但我們當然應該幫助他們，我們在保護他們，但他們沒有在保護我們，他們應該將2%提升至5%。」

根據北約2024年的支出分配，美國承擔了北約每年35億美元開支的15.8％，且美國對北約的間接財政貢獻，包括提供軍事部隊，並未計入北約的年度預算之中。

美國的國防預算總額遠超北約其他成員國，2023年達到8167億美元，占北約整體總支出的半數以上。分析人士指出，將國防開支提升至GDP的5%對幾乎所有成員國來說，在政治上和經濟上都是不可能的。

部分人士預估，新目標可能會設定在GDP的3%左右，成員國預計將在6月於荷蘭海牙（The Hague）舉行的峰會上進行討論。