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蘋果挨告！這幾款Apple Watch「錶帶有毒」　恐誘發睪丸癌

▲▼蘋果運動錶帶、Nike運動錶帶被指控含有致癌物質。（圖／翻攝自ebay）

▲蘋果運動錶帶、Nike運動錶帶被指控含有致癌物質。（圖／翻攝自ebay）

記者羅翊宬／綜合報導

蘋果公司所熱銷的智慧型手錶Apple Watch已經問世將近10年，不過近日卻被告上法院，對方指控蘋果公司的手錶錶帶含有高濃度的有毒「永久化學物質」（PFAS），導致使用者面臨致癌風險。PFAS是一類難以分解的化學物質，廣泛應用於製造業，並被證實與出生缺陷及前列腺癌、腎癌和睾丸癌等疾病相關。

根據《每日郵報》，該起訴訟引用了一項研究，測試22款在美國購買的手錶錶帶，其中15款檢出PFAS化學物質，部分由蘋果公司及Apple Watch Nike製造。雖然蘋果表示錶帶由氟彈性體製成，但原告指控蘋果隱瞞其中含有PFAS的事實。

訴訟於當地時間21日在加利福尼亞州北區地方法院提交，集中針對蘋果運動錶帶（Sport Band）、海洋錶帶（Ocean Band）及Nike運動錶帶（Nike Sport Band）等產品。原告主張，蘋果明知其產品含有有害物質，卻未告知消費者，並持續以健康裝置的形象進行宣傳，違反了消費者保護法。

原告還指出，長期佩戴含有PFAS的錶帶可能導致皮膚吸收這些有害物質，特別是在手腕下端佩戴且流汗時，吸收速率可能加快。研究顯示，PFAS主要通過吞嚥或吸入進入人體，但部分研究表明，皮膚接觸也可能導致吸收。

訴訟援引聖母大學（University of Notre Dame）的研究，該研究發現21%的美國成年人使用智能手錶，平均每天佩戴11小時。研究還發現，氟彈性體因其抗汗水與皮膚油脂的特性被廣泛用於錶帶製造。這些發現已發表於《環境科學與技術快報》期刊。

此次訴訟要求停止相關產品的銷售，並對受影響消費者提供賠償。截至目前，蘋果尚未對此作出回應。

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