陸駐美大使：對華遏制不明智、不可取　更不會得逞

▲大陸駐美國大使謝鋒。（資料照／翻攝自中國駐美國大使館官網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸駐美大使謝鋒23日晚間表示，大陸堅定維護自身主權安全發展利益，用行動證明「對華遏制不明智、不可取，更不會得逞」，期待川普上任後，中美關係在新的起點上有一個好的開始，保持穩定發展並取得更大進展。

香港《中評社》報導，大陸駐美使館23日晚間舉行2025年僑學界新春招待會。700多名僑胞、中資機構和留學生代表參加。

謝鋒在招待會上致辭時表示，過去一年，大家共同見證了中美關係繼往開來，穩定發展。在兩國元首戰略引領下，中美關係在美國大選年保持了總體穩定，實現了平穩的過渡。

謝鋒說，中美直航航班增加到每周100班；成功續簽中美科技合作協議；1.6萬名美國青少年參加5年5萬倡議赴華；雙方在禁毒、氣候變化、人工智慧等領域取得一系列看得見、摸得著的合作成果。

謝鋒緊接著強調，同時中方堅定維護自身主權安全發展利益，用行動證明對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。

謝鋒指出，上周大陸國家主席習近平與川普當選總統通電話，中方指出雙方要本著「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的方向不斷前行。

前兩天剛陪同習近平特別代表、大陸國家副主席韓正出席川普就職典禮的謝鋒表示，中美兩國人民和國際社會都期待中美關係在新的起點上有一個好的開始，保持穩定發展並取得更大進展。

他指出，旅美僑胞高舉「反獨促統」的鮮明旗幟，就反對「台獨」分裂行徑，支持中國和平統一堅定發聲。積極弘揚中華優秀傳統文化，舉辦華盛頓中國文化節和「中國城裡品中國」等活動，他為此表達敬意。