烏俄準備談判？　川普突稱「俄軍失去80萬人」：普丁也想趕快見我

▲川普宣稱將盡速與普丁會晤 。(資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普23日表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已準備好與俄羅斯談判，達成一項結束戰爭的協議。川普也突然宣稱，俄羅斯失去了80萬名官兵，俄國總統普丁也希望盡快與他會晤。

《福斯新聞》報導，川普在橢圓形辦公室簽署多項行政命令之後，回應了記者的提問，「是的，他（澤倫斯基）已經準備好談判、達成協議了。他想要停止這一切。他是一個失去很多士兵的人，俄羅斯也是……俄羅斯失去更多士兵。他們失去了80萬人。你覺得很多嗎？我覺得很多。」

▲川普也宣稱澤倫斯基已準備好談判。（資料照／路透）



川普22日曾警告，如果俄羅斯不盡快結束烏俄戰爭，將對俄實施新一輪制裁與高額關稅。他23日被問及，制裁是否能夠迫使普丁談判，「我不知道，但我認為他應該達成協議……據我所知，普丁想要見我，我們也會盡快見面。」

川普談到烏克蘭戰爭時形容，官兵們正在「二戰以後前所未見」的戰場上喪命，「士兵每天都以我們數十年來未見的數量被殺害。結束這場戰爭將是一件好事。這是一場荒謬的戰爭。」

此前，《路透社》引述多個消息來源報導，隨著川普重返白宮、推動結束烏克蘭戰爭，普丁對於俄羅斯經濟感到擔憂。