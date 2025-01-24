堅持每周買1張彩券　男「連續10年不放棄」圓夢中3千萬元大獎

▲男子堅持10年終於中獎。（圖／翻攝自Michigan Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名男子連續10年，每周都堅持購買威力球(Powerball)彩券，結果皇天不負苦心人，近來終於讓他贏得100萬美元（約台幣3,266萬元）大獎，他開心表示，第一時間震驚到不敢相信是真的。

居住在密西根州拉皮爾郡(Lapeer)的男子羅伯特(Robert Benaglio)，去年聖誕節前12月23日在梅塔莫拉(Metamora)當地加油站商店所買的威力球彩券，跨年時發現5個號碼22-42-44-57-64全中，贏得100萬美元大獎。

A Lapeer County man kicked off the new year by finding out he was a millionaire after winning a $1 million Powerball prize! https://t.co/iv32b7ie7L pic.twitter.com/A3OfbwHjpe — Michigan Lottery (@MILottery) January 22, 2025

羅伯特向樂透官員透露，「過去10年來，我每周都會買一張威力球彩券，因為每周都會開獎」，雖然已經懷抱著發財夢長達10年，當他首次發現自己中大獎時，還是震驚到難以相信。

羅伯特領獎時笑稱，對於中獎一直沒有真實感的他，似乎到現在才終於相信是真的。樂透官員表示，密西根州去年一共有10名幸運玩家，透過威力球樂透成為百萬富翁。

羅伯特表示，他計畫把部分獎金用來還車貸與旅遊，剩下則會存起來，雖然如願中了大獎，但他以後還是會繼續買樂透，「每周花2美元（約台幣65元）就能做個白日夢，為什麼不做呢」。