堅持每周買1張彩券　男「連續10年不放棄」圓夢中3千萬元大獎

▲男子堅持10年終於中獎。(圖/翻攝自Michigan Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州一名男子連續10年,每周都堅持購買威力球(Powerball)彩券,結果皇天不負苦心人,近來終於讓他贏得100萬美元(約台幣3,266萬元)大獎,他開心表示,第一時間震驚到不敢相信是真的。

居住在密西根州拉皮爾郡(Lapeer)的男子羅伯特(Robert Benaglio),去年聖誕節前12月23日在梅塔莫拉(Metamora)當地加油站商店所買的威力球彩券,跨年時發現5個號碼22-42-44-57-64全中,贏得100萬美元大獎。

A Lapeer County man kicked off the new year by finding out he was a millionaire after winning a $1 million Powerball prize! https://t.co/iv32b7ie7L pic.twitter.com/A3OfbwHjpe