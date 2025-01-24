2025書中黃金創客屋寒假營隊　手作精油、鳳梨酥…強化實作能力

▲致贈感謝狀給經國國中校長陳新文(中)。（圖／市總圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館攜手桃園市立經國國中創客中心，共同推出為期4天的「2025年書中黃金創客屋寒假營隊」，帶領學生結合閱讀與創客教育，開啟一場知識與創意的跨界探索之旅。市圖總館施照輝館長23日表示：閱讀是啟發創意與知識積累的重要途徑，而結合創客教育能讓學生從書本所學知識轉化為實際應用。

市圖總館指出，此營隊受到家長與學生的高度關注與期待，受理報名秒殺額滿。課程設計包含八大主題，含醫療輔助芳香精油、年節伴手禮鳳梨酥、創意詩詞賞析、文創版畫製作、數學融入雷雕等，深入且多元的學習活動將引導學生從科技應用到文化創意，全面拓展學生的視野與實作能力。

▲學生們體驗烘焙課程，手作鳳梨酥伴手禮。（圖／市總圖提供）

活動亮點打造科技與創意結合，透過「人形機器人體驗」與「VR虛擬黃金屋」課程，體驗尖端科技，學習如何運用科技工具改變生活與學習方式。另透過「詩詞賞析」與「春節版畫創作」課程，將傳統文化重新詮釋，讓學生不僅欣賞中華文化的深厚底蘊，還能將文化元素融入現代創作元素，增進對傳統文化的理解。

「數學與雷雕應用」將跨領域結合實踐、學科知識與創客操作相結合，提升學生的創新與解決問題能力。陳同學表示，第一天體驗輔助醫學課程-精油課程的製作。才知道有效的運用優質精油香氣，可以應用在醫療穩定病人及家屬情緒。對健康有這麼大的幫助，一開始寒假美好假期被媽媽逼來上課很不開心，但從課程中了解原來營隊課程這麼好玩，這種結合閱讀、創客及職業探索的模式，真的很適合我們國中生參加！」

第二天，安排學生體驗烘焙課程，製作鳳梨酥伴手禮。謝同學表示：「做鳳梨酥很有趣，而且做出來的真的很好吃！外酥內軟，口感豐富，可以送給爺爺奶奶表達孝心，希望能夠繼續參加這樣的營隊活動。」經國國中校長陳新文則表示：透過八大主題課程，期望每位學生不僅能掌握知識，還能將知識轉化為實際能力，發現自己的興趣與潛能。