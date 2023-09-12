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新竹區監理所結合桃總圖　即起展出客運運轉百年檔案

▲新竹區監理所結合桃總圖，即起展出客運運轉百年檔案

▲客運運轉百年檔案，人形立牌「車掌小姐」(右)。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

您知道50前搭乘客運，車上有負責售票、吹哨協助司機先生倒車，維護車上秩序的「車掌小姐」嗎？還有，早年的考驗車您見過嗎？公路總局新竹區監理所為讓民眾對監理業務演進有更多認識，與桃園市立圖書館於市圖新總館二樓樂齡區，辦理文獻與檔案聯展12日開展迄27日，歡迎大家共同見證臺灣公路監理及運輸歷史與發展過程點滴。

▲新竹區監理所結合桃總圖，即起展出客運運轉百年檔案

▲「展館藏翰墨，憶監理風華」開展。（圖／監理站提供）

新竹區監理所吳季娟所長表示，本次新竹區監理所以「展館藏翰墨，憶監理風華」為主題，展出客運運轉百年、駕照的演進、行車號牌的變革與新竹所歷史影像記趣，希望結合總圖的國際化與在地化，透過這些史料檔案與經典文物，更能瞭解公路監理機關與人、車、路的關係，與機關「運轉」沿革和演變，近一步運用檔案與文物詮釋該所的監理風華。

▲新竹區監理所結合桃總圖，即起展出客運運轉百年檔案

▲昔日考驗車。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，主辦單位也安排「機關沿革排排看」、「懷舊巴士做做看」、「號碼密碼愛你所選」及「木桿擊球機車考照」等遊戲互動，讓民眾更加瞭解監理機關與人、車、路的關聯。

▲新竹區監理所結合桃總圖，即起展出客運運轉百年檔案

▲「木桿擊球機車考照」遊戲互動。（圖／監理站提供）

桃園市立圖書館唐連成館長表示，位於桃園區藝文特區的市圖新總館去年12月17日營運至今已有3百多萬人進館，並高達127萬借閱人數，很高興得以利用現有圖書資源，讓資源共享，並得以持續典藏及教育休閒兼具；公路總局主任秘書林義勝則肯定此特展，見證檔案與圖書的結合，打破既有監理印象成為有文化的機關。

▲新竹區監理所結合桃總圖，即起展出客運運轉百年檔案

包括：桃園市政府教育局長劉仲成、文化局副局長王麗娟、桃園市立圖書館館長唐連成、太子駕訓班董事長王興業及公路總局各級主管、多位退休人員等相關人士出席，場面溫馨。

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