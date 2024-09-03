桃園市立圖書館閱讀開箱第三季系列活動　9／7起全面登場　

▲閱讀串流活動。（圖／桃市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館2024閱讀開箱第三季「閱讀串流」系列活動，於9月7日至11月16日全面登場，活動類型豐富多元，含括新書分享會、講座、走讀及手作特別企劃等，主題從閱讀出發擴及五感體驗，串接日常生活、飲食文化、濕地生態及山林秘境，參與活動、填寫問卷還能獲得桃市圖閱讀開箱專屬紙膠帶，歡迎民眾報名參加！

首場活動將於9月7日在桃市圖景雲分館展開，由地誌詩人方群，分享新作《食之有味》，從台灣各地美食小吃，品味地方飲食文化；緊接9月21日在大溪雙口呂文化廚房，特由桃園在地店家帶領《灶咖手作芋粿巧》特別企劃，以實作形式帶領讀者感受書中所記之米食文化；第三場活動於10月5日邀請在地的大園區環保協會，帶領《在水一方，許厝港溼地》生態走讀，與民眾一同探訪桃園濱海之美，體驗特色濕地生態。

接續於10月20日特邀到金鐘導演－楊守義，於桃市圖總館分享同名紀錄片著作《赤心巔峰》，引領讀者進入台灣山岳高峰，聆聽群山與跑山人的故事；11月2日則由新世代律師作家許峰源，述說《種福：做內心覺得應該做的事》，透過27個生命故事，陪伴讀者找尋心中所想；11月16日終場由森林漫遊的採集者－作家鄒欣寧，分享著作《相信樹的人》，從「樹人」們的故事，爬梳人與樹的關係。

上述6場活動皆提供公務人員終身學習時數及教師研習時數，QA時間還有機會獲得作家新書，邀請大家一起感受五感閱讀的魅力！