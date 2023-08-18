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「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展　各方好友現身看展充滿感恩

▲「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展

▲邱傑先生(中)感謝七連霸立委朱鳳芝(左一)偕同夫婿唐江濤博士(右) 現身展覽。（圖／擷取自邱傑臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館新屋分館舉辦「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展覽，展出創作家邱傑逾60年的個人創作。由於，邱傑是在地資深媒體人、兒童文學家、畫家，長年廣結各方好友，展覽期間，政界、藝文界等人士陸續前往參展，多年好友因展覽紛紛再相遇，讓這項展覽不僅分享創作者的美好，更充滿感激和感動！

▲「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展

▲立委萬美玲出席開展活動。（圖／擷取自邱傑臉書）

桃市圖表示，「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展覽，共展出百件作品，其中50件是邱傑先生近期在故鄉「大園」創作的作品，另外50件則是他歷次個展中的作品，包括在加拿大居住時期和不同時期的畫作，展現了不同時期的畫風和技法。展覽至8月27日結束，歡迎民眾把握展期最後幾天，前往參展。

▲「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展

邱傑先生是桃園資深媒體人、兒童文學家、畫家，退休後曾擔任桃園文化基金會執行長等職務，其作品涵蓋水墨、彩墨、水彩、油彩及多媒材等多種媒介。「白石莊」是邱傑先生的家，他認為「所謂創作便是創新、開創之作，如因襲前人，則未免減少了開創之樂」，其作品獲得多項文學藝術獎項。

▲「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展

▲文化局副局長王麗娟(左)▼知名畫家吳嘉珍(左)現身展覽。（圖／擷取自邱傑臉書）

▲「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展

「白石莊之春-邱傑的回顧進行式」展覽期間，邱傑於臉書發文，對於曾是政壇常青樹的七連霸立委朱鳳芝偕同夫婿唐江濤博士、桃園知名畫家吳嘉珍、現任立委萬美玲、前議員萬美玲、前市府農業局長郭承泉、文化局副局長王麗娟等各方好友，陸續前來參展，因畫展再相遇，令他充滿感激和感動。

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