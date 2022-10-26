　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

允諾全力協助經國國中增設高中職　鄭運鵬：中央地方成功合作再一例

▲▼桃園,經國國中,高中,鄭運鵬,鄭文燦,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲桃園市長候選人鄭運鵬（右三）與桃園市長鄭文燦（左四）今（26）日一同前往視察經國國中改建高中一案。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬今（26）日前往視察經國國中改建高中一案，桃園市長鄭文燦也一同出席，現場與校方與家長團體交流意見，闡述未來招生和動工的方向。鄭運鵬說桃園對於國小到高中的需求很高，這次的校舍興建計畫是中央、地方、在地學校和家長團體四方合作的結果，未來他也會繼續全力協助經國高中與高職的設置。

▲▼桃園,經國國中,高中,鄭運鵬,鄭文燦,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

鄭運鵬表示，桃園是全台灣少數還有人口紅利的城市，現在技職教育又是中央和地方政府都非常重視的一環，這次經國國中增設高中部及高職部的方案兼具合理性跟成長性。他也強調，中央非常支持這次的計畫，希望未來在校舍興建的過程中可以一次到位，讓教師員額的安排與教室空間的設計都可以順利進行，並允諾將繼續協助這項四方合作的成功案例。

▲▼桃園,經國國中,高中,鄭運鵬,鄭文燦,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲▼桃園,經國國中,高中,鄭運鵬,鄭文燦,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

談到計畫的詳細內容，鄭文燦則說，經國高中目前預計明年就開始招生，初期先規劃六個班，也包含技職教育的商業科兩班，未來等新的教學大樓完工後會在新增其他技職學科。他說，前期的規劃費就需要2000萬左右，高中部教室的經費預算也有3.5億，未來會以學校實際的需求擴充經費，以一次到位的原則發包完成計畫。

「中央對於預算的補助，要特別請教育局和立委來協助爭取」鄭文燦表示，新設校的原則是爭取百分之五十的補助，需要中央對計畫的支持和幫忙。他也強調，桃園過去已經有新設校成功的案例，經國國中今年就要進行工程師遴選，他相信明年就能順利動工，讓經國高中成為一座有好口碑的高中。

ET快訊
快訊／林佳龍下午突發燒　中和黃昏市場掃街喊卡
超胸正妹「鏡頭前脫掉比基尼」！　黑男直擊1幕結巴了
快訊／等了12年　國內首座大型跨海「金門大橋周日通車」
玉兔懷孕「爆哭到吐血」！罹子癲前症　後悔晚生
快訊／成大女學生墜樓！　送醫不治
看新聞才知出事！　許維恩：懲處主管私下行為
「水門案」害數十車泡水　柯文哲認錯：我太沒同理心
快訊／新北某國中「國三少女墜樓」！　倒臥花圃昏迷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜週日與張善政合體　鄭運鵬：不希望2018年高雄在桃園重演

快訊／林佳龍下午突發燒　中和黃昏市場掃街喊卡

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

民進黨炒熱選情下周強攻「反黑金」　柯建銘：「三咖督」要衝破40%

「蔡英文操作3張陰陽臉」　蘇起：讓台灣陷入戰略絕境

愛情無法超越藍綠？游淑慧憂戀情曝光遭基層耳語　選情恐遇最大危機

柯文哲自比「耶穌」見鍾東錦　問國民黨「北台灣哪個議長不是黑道」

台中市公所主任被指「情蒐敵營」　蔡其昌開罵：骯髒！敗壞選風

中共犯台全球崩潰性影響　顧立雄：打人也自傷中國會面臨重大傷害

批陳時中大頭病難醫治　柯文哲：說「世界怎麼跟得上台灣」後開始出事

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

快訊／林佳龍下午突發燒　中和黃昏市場掃街喊卡

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

民進黨炒熱選情下周強攻「反黑金」　柯建銘：「三咖督」要衝破40%

「蔡英文操作3張陰陽臉」　蘇起：讓台灣陷入戰略絕境

愛情無法超越藍綠？游淑慧憂戀情曝光遭基層耳語　選情恐遇最大危機

柯文哲自比「耶穌」見鍾東錦　問國民黨「北台灣哪個議長不是黑道」

台中市公所主任被指「情蒐敵營」　蔡其昌開罵：骯髒！敗壞選風

中共犯台全球崩潰性影響　顧立雄：打人也自傷中國會面臨重大傷害

批陳時中大頭病難醫治　柯文哲：說「世界怎麼跟得上台灣」後開始出事

「忠誠是習近平人事佈局考量」　顧立雄：會更封閉對市場更干預

快訊／林佳龍下午突發燒　中和黃昏市場掃街喊卡

南大路最美綠廊　百年老校新竹國小通學步道啟用　

許維恩「整隻手伸進馬桶除垢」！王家梁看傻眼　她揭神祕含意：會賺錢

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

改編韓女團超洗腦神曲！歌詞變「台灣特色小吃」　網笑噴：想吃湯包

超胸正妹「鏡頭前脫掉比基尼」畫面全播出！　黑男直擊超香1幕結巴了

台海緊張　他想搬去躲「1縣市」！見殘酷房價傻眼：來不及了

竹市玻工館　匯聚21位玻璃星光照亮藝術大道

等了12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10／30通車」

民進黨炒熱選情下周強攻「反黑金」　柯建銘：「三咖督」要衝破40%

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

政治熱門新聞

快訊／楊植斗拜票重摔後腦著地　羅智強曝情況：頭到現在還在暈

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

竹縣議員候選人買票　遭羈押禁見

資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

高嘉瑜問近千萬建區塊鏈資料庫「拿來幹嘛？」官員答不出來

「選前之夜」沒攻下凱道　蔣搶輸陳

灑154萬臉書宣傳費！徐千晴曝新竹廣告王

高虹安批卓政宏公然說謊　「進入司法後律師會處理」

美國對台旅遊安全警示降級！　台灣回歸「最安全」等級

軍卡擦撞機車釀2死　六軍團：非常抱歉

柯文哲為水門案認錯：我沒同理心

郭正亮預測「陳時中落選恐影響2024」　朱學恒驚呼：一人殺全黨

更多熱門

相關新聞

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

九合一倒數31天！蔡英文拋「3個拜託」　保證候選人清廉勤政

「18歲公民權」公民複決將與年底九合一大選同日舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文26日提出「3個拜託」，呼籲所有選民訂好11月26號回家的車票，並拜託提醒身邊的親朋好友，最後回家投下正確的一票，同時保證民進黨提名的候選人一定是認真、會做事，而且清廉、勤政、愛鄉土。

「選前之夜」沒攻下凱道　蔣搶輸陳

「選前之夜」沒攻下凱道　蔣搶輸陳

柯文哲酸「亂打一通」　陳時中競總：政風處報告非常清楚

柯文哲酸「亂打一通」　陳時中競總：政風處報告非常清楚

藍綠白搶「選前之夜」路權

藍綠白搶「選前之夜」路權

陳時中遭爆警官陪拍片　士林分局證實回應了

陳時中遭爆警官陪拍片　士林分局證實回應了

關鍵字：

桃園經國國中高中鄭運鵬鄭文燦2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面