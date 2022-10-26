允諾全力協助經國國中增設高中職　鄭運鵬：中央地方成功合作再一例

▲桃園市長候選人鄭運鵬（右三）與桃園市長鄭文燦（左四）今（26）日一同前往視察經國國中改建高中一案。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬今（26）日前往視察經國國中改建高中一案，桃園市長鄭文燦也一同出席，現場與校方與家長團體交流意見，闡述未來招生和動工的方向。鄭運鵬說桃園對於國小到高中的需求很高，這次的校舍興建計畫是中央、地方、在地學校和家長團體四方合作的結果，未來他也會繼續全力協助經國高中與高職的設置。

鄭運鵬表示，桃園是全台灣少數還有人口紅利的城市，現在技職教育又是中央和地方政府都非常重視的一環，這次經國國中增設高中部及高職部的方案兼具合理性跟成長性。他也強調，中央非常支持這次的計畫，希望未來在校舍興建的過程中可以一次到位，讓教師員額的安排與教室空間的設計都可以順利進行，並允諾將繼續協助這項四方合作的成功案例。

談到計畫的詳細內容，鄭文燦則說，經國高中目前預計明年就開始招生，初期先規劃六個班，也包含技職教育的商業科兩班，未來等新的教學大樓完工後會在新增其他技職學科。他說，前期的規劃費就需要2000萬左右，高中部教室的經費預算也有3.5億，未來會以學校實際的需求擴充經費，以一次到位的原則發包完成計畫。

「中央對於預算的補助，要特別請教育局和立委來協助爭取」鄭文燦表示，新設校的原則是爭取百分之五十的補助，需要中央對計畫的支持和幫忙。他也強調，桃園過去已經有新設校成功的案例，經國國中今年就要進行工程師遴選，他相信明年就能順利動工，讓經國高中成為一座有好口碑的高中。