▲桃園市圖總館攜手東森自然美，打造五感療癒閱讀專區

▲館方提供禪繞畫及最美的窗景，讓讀者享受片刻的心靈寧靜。（圖／桃市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館與東森自然美聯手跨域合作，東森自然美贊助香氛機、精油及5折課程體驗券，希望讓讀者「閱」讀越美。活動自11月23日起至12月25日止，只要於總館2樓櫃台出示追蹤桃市圖IG粉專的頁面並於現場留言，寫下一句勵志或感謝話語，就能獲得東森自然美5折課程體驗券1張，數量有限，送完為止。



桃市圖總館施照輝館長21日表示，每個人心裡都有一個不願讓人輕易窺探的小角落，那是個人的情感角落。然而，若不勇於掏空心中的負擔，如何容納更多生命中的美好？為此，桃市圖在總館5樓營造「五感療心角落」專區，為讀者打造心靈的避風港。

▲書櫃更依據圖書館的「書目療法」，精選親情、友情、愛情、教養、工作、療癒等書籍。（圖／桃市圖提供）

施照輝說，公共圖書館的功能及服務多元化，總館「療心角落」邀請民眾於閱讀後書寫心情便利貼貼在書架上，或在療心角落以接力方式共同創作禪繞畫，都是一種傳遞正面能量的展現，圖書館邀請大家一起來接力。

▲讀者留下的經典勵志短句。（圖／桃市圖提供）

療心角落的設計，圖書館希望在比較嚴肅的書庫區，營造一個溫馨小空間，在這專屬的區域，打造融合「視」、「聽」、「觸」、「嗅」、「美學」新5感體驗的秘密基地。館方提供禪繞畫及最美的窗景，讓讀者享受片刻的心靈寧靜。書櫃更依據圖書館的「書目療法」，精選親情、友情、愛情、教養、工作、療癒等書籍供讀者放鬆紓壓，同時，專區內更提供解(舒)壓精油及香氛機，香氛的氣味讓讀者享受閱讀及身心靈的SPA，結束後還能帶本書籍回家，為療心角落畫下完美句點。

▲融合「視」、「聽」、「觸」、「嗅」、「美學」新5感體驗的秘密基地。（圖／桃市圖提供）

此外，療心專區還推出「你書寫，我傳情」療心明信片服務，鼓勵民眾寫給20年後的自己或給閨蜜的勵志話語或對父母表達感恩的情意，桃市圖將為您傳遞悄悄話，將感動的話語及幸福延續。



桃市圖首創「療心角落」專區已進行到第3階段，目前已蒐集近600位讀者留下的經典勵志短句，其中最受歡迎也獲得最多回饋的金句，包括「好好活著，不為取悅他人，而是用自己的方式取悅自己」、「世界夠大，足夠每個人都擁有夢想」等，圖書館將持續收集更多讀者回饋的經典語錄並於電視牆輪流播放，希望每位讀者都能成為為別人點燈的歡樂小天使，感謝「東森自然美」贊助芳香療法，為療心專區加分造福市民。