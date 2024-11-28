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嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃　新生路年底開放通車

▲▼ 黃敏惠市長視察建國二村、復興新村地區市地重劃工程進度 新生路年底開放通車 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 黃敏惠市長視察建國二村、復興新村地區市地重劃工程進度 新生路年底開放通車 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市建國二村、復興新村地區早期為空軍眷村，鄰近嘉義公園、棒球場等重要休閒景點，為嘉義市的精華區段，為賦予老舊公有土地新生命，109年市府主導以市地重劃方式辦理土地開發，嘉義市長黃敏惠率領市府團隊，視察「建國二村、復興新村地區市地重劃工程」進度，目前工程進度已達76.12%，超前原定目標71.44%，整體工程預計於114年5月竣工，其中主要道路新生路預計於今年12月31日先行開放通車。

▲▼ 黃敏惠市長視察建國二村、復興新村地區市地重劃工程進度 新生路年底開放通車 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，建國二村與復興新村地區原為空軍眷村，承載嘉義市的豐富歷史記憶與文化價值。自民國94年眷戶搬遷後，土地長期閒置，此次透過市地重劃計畫，將老舊土地重獲新生，結合文化保存、商業發展與永續理念，為嘉義市東區注入全新活力。建國二村與復興新村重劃計畫完成後，將成為嘉義市東區的新興商業區，預計引進大型購物中心、國際觀光飯店等開發案，帶動地方經濟繁榮。同時，也將提供更多公共休憩空間，部分公園用將規劃為嘉義市眷村生活文化館，保存並展示地方眷村歷史，延續文化記憶，打造教育與文化交流的多功能場域；下方則設置雨水撲滿，人行道鋪面亦採透水鋪面設計，符合聯合國永續發展目標（SDGs）及提升人本環境空間，建構幸福永續的城市。

▲▼ 黃敏惠市長視察建國二村、復興新村地區市地重劃工程進度 新生路年底開放通車 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也在會議中責成交通處、工務處應加速整合專業資源，針對關鍵路口進行交通工程優化，確保道路安全和工程的效率。建國二村、復興新村地區市地重劃工程位於嘉義市區精華區域，是市民期盼已久的重大工程，雖然施工期間可能帶來不便，但這是為了長遠的都市發展及市民福祉，希望市民朋友能夠理解與支持，市府也將持續關注工程進展，確保施工如期如質進行。黃敏惠市長感謝施工團隊的辛勞，同時也期許施工團隊繼續努力，工程品質、施工的安全都要持續做到最好，給市民一個安全舒適的道路，打造全齡共享、世代宜居的家園。

▲▼ 黃敏惠市長視察建國二村、復興新村地區市地重劃工程進度 新生路年底開放通車 。（圖／嘉義市政府提供）

工務處長蘇文崎說明，建國二村與復興新村市地重劃工程源於國防部土地的都市更新計畫未果後，由市府改以市地重劃方式推動，並於111年完成重劃區都市細部計畫公布，於同年11月發包開工。此次重劃工程不僅涵蓋工務處的基礎建設，還涉及建設處的公園綠地規劃、文化局的眷村生活文化館設置，以及都市發展處的整體城市願景規劃，是整合市府跨局處協力推進的重要工程，儘管在111年發包時受俄烏戰爭與物價上漲等影響，工程團隊仍克服困難，目前工程進度已達76.12%，預計明(114)年如期完工。針對市民關注的新生路開放通行問題，預計在今(113)年底率先開放，為市民提供更加便捷、安全的交通服務。黃敏惠市長一再強調未來面對極端氣候帶來的淹水風險，市府要嚴陣以待，此區域已制定相應措施，整體工程完成後，將全面提升建國二村與復興新村地區防洪韌性，這片享有「嘉義市信義區」美名的重劃區，不僅優化城市形象，更大幅改善居民的生活品質。

▲▼ 黃敏惠市長視察建國二村、復興新村地區市地重劃工程進度 新生路年底開放通車 。（圖／嘉義市政府提供）

工務處表示，未來道路周圍人行道最大寬度達7M採低衝擊開發（LID）概念設計，以透水性鋪面來打造海綿城市，另公園用地下方則設置容量有7,074立方公尺之滯洪池，可提升城市防洪韌性，施工中之回填材料、水泥並添加再生粒料減少材料用量，剩餘土石方再利用，可進一步降低城市排碳量。在植栽設計上，於新生路種植紅花風鈴木及光彩街種植黃鐘花等植栽，以紅色及黃色系花色打造南北向及東西向道路繽紛城市廊道。

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