男坦承殺害分屍結婚13年妻　「屍塊剁爛丟壓力鍋」連煮3天滅證

▲男子向警方坦承殺妻。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度海德拉巴市傳出驚人案件，警方接到一名失蹤女子的父母報案，沒想到其丈夫接受警方調查時坦承殺妻，他不但把人殺害後分屍，還將屍塊放進壓力鍋中烹煮以掩滅罪行。

警方表示，35歲女子馬達維(Venkat Madhavi)因為連續多日失蹤，父母擔心她有可能遭遇不測，於16日前去警局報案，當時馬達維45歲的丈夫穆爾蒂(Guru Murthy)也有陪同岳父母一起前往警局，沒想到他後來坦承殺人。

警方表示，他們在調查過程中懷疑丈夫穆爾蒂可能有犯案嫌疑，所以對其進行調查，穆爾蒂在偵訊過程中坦承，因為妻子要帶著孩子離開他，所以他把人殺死。

曾擔任軍人現在是保全的穆爾蒂告訴警方，他把妻子分屍後用壓力鍋烹煮，煮到骨肉分離後，將人骨剁碎後再混著肉繼續煮，重複同樣的過程3天，最後把剩餘的殘骸裝進麻布丟在河中。

警方表示，穆爾蒂與妻子一共育有2名孩子，分別是一名男孩與一名女孩，事發時2名孩子都在親戚家，2人已結婚13年，但是時常吵架，「我們正在調查他的說詞是否屬實，目前仍未找到屍體的任何部位，正在調查中」。

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