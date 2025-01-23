乘客亂拉緊急煞車！　12人誤認失火「跳車逃生」遭對向火車撞死

記者張方瑀／綜合報導

印度一列火車在行駛過程中，有人無故拉下緊急剎車閥，列車突然停駛，導致乘客誤以為車廂起火，所以紛紛跑下車，沒想到卻被對向列車直接撞上，造成12人死亡、10人受傷。

綜合外媒報導，這起事故發生在22日傍晚，當時這輛「普什帕克特快列車」（Pushpak Express）正從馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）準備開往孟買（Mumbai），結果當車子行經到賈爾岡區（Jalgaon）時，突然有人拉下緊急剎車閥，導致整列火車突然停駛。

賈爾岡監護部長帕蒂爾（Gulabrao Patil）表示，「列車突然停下，剎車摩擦導致鐵軌冒出火花，普通車廂的乘客誤以為火車起火，從兩側出口跳下。」沒想到，這時對向的「卡納塔克特快列車」（Karnataka Express）以每小時130公里的速度，直接撞上跳下車的乘客。

這起事故造成9名男乘客、3名女乘客死亡，其中3人為尼泊爾籍；另外還有10人受傷，其中4人情況危急。

當地鐵路官員指出，事發地點的鐵軌彎道嚴重影響能見度，導致列車司機和乘客雙方未能及時看到彼此，才會導致悲劇發生。

鐵路部宣布對此次事故展開調查，並宣布每名死亡者家屬可獲15萬盧比（約台幣5.7萬元），重傷者獲5萬盧比（約台幣1.9萬元），輕傷者獲5000盧比（約台幣1900元）的賠償。