跳傘被強風狂吹　女遊客在空中搖晃「突然滑出安全裝置」墜落亡

▲女子從事跳傘活動時發生意外。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞傳出跳傘意外，波蘭38歲女遊客寶琳娜(Paulina Biskup)到當地旅遊從事跳傘活動，然而進行一半時滑翔傘突然在空中劇烈搖晃，她疑似因為身上安全帶沒有扣好，整個人滑出安全裝置，墜地身亡。

現居在愛爾蘭的女子寶琳娜，21日與男友到哥倫比亞西南部羅爾達尼約市(Roldanillo)從事跳傘活動時，意外從安全裝置中滑落。從網路流傳影片中可看到，寶琳娜起飛沒多久，疑似受到大風影響，滑翔傘變得不受控制，一直在空中不斷搖晃。

#Nación | Un trágico accidente enlutó la jornada del Open Roldanillo 2025, cuando una turista turca perdió la vida tras caer al vacío mientras practicaba parapente en el voladero La Aguapanela.#Roldanillo #Parepente #Turista #Turca #Accidente #Viral pic.twitter.com/bsmRO2Lf21 — ¡PUM! Pereira Último Minuto (@MINUTOPEREIRA) January 22, 2025

事故發生時，人在半空的寶琳娜試圖穩住不斷晃動的滑翔傘，然而沒多久她突然從安全裝置中滑出，發出驚恐的尖叫聲後墜落，恐怖事件讓目擊民眾也發出驚呼。

救援人員趕到現場後，當場宣布寶琳娜已經身亡。警方表示，初步調查認為死者應該是因為安全帶沒正確扣好才會發生事故，由於墜地時受到的衝擊力太大導致死亡。

從死者的臉書頁面上可發現，寶琳娜是一名跳傘愛好者，時常與朋友一起從事跳傘活動，是一個熱愛旅遊與生活的女子，來自波蘭的她目前居住在愛爾蘭都柏林市，在當地多個學院學習中。