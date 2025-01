大腿被「超燙烤肉醬」燙傷　女大生怒告餐廳獲9千多萬天價賠償金

▲女大生意外被超燙烤肉醬燙傷。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州19歲女大生莫尼塔(Genesis Monita)在當地連鎖燒烤店買早餐外帶,沒想到食用時,玉米餅附的烤肉醬做得太燙,掉在腿上導致二度嚴重燒燙傷,留下永久疤痕。近來燒烤店獲陪審團判決,得支付她高達280萬美元(約台幣9,168萬元)天價賠償金。

女大生莫尼塔2023年5月19日和姊姊在德州聖安東尼奧市(San Antonio)當地連鎖餐廳Bill Miller Bar-B-Q購買玉米餅當早餐,然而當她取出餐盒要食用時,滾燙的烤肉醬意外掉在大腿上,導致嚴重燒燙傷。

Genesis Monita talks about her $2.8 million legal victory over Bill Miller Bar-B-Q: https://t.co/6xWY7NI1TA pic.twitter.com/AZpY4yvYOk