大腿被「超燙烤肉醬」燙傷　女大生怒告餐廳獲9千多萬天價賠償金





▲女大生意外被超燙烤肉醬燙傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州19歲女大生莫尼塔(Genesis Monita)在當地連鎖燒烤店買早餐外帶，沒想到食用時，玉米餅附的烤肉醬做得太燙，掉在腿上導致二度嚴重燒燙傷，留下永久疤痕。近來燒烤店獲陪審團判決，得支付她高達280萬美元（約台幣9,168萬元）天價賠償金。

女大生莫尼塔2023年5月19日和姊姊在德州聖安東尼奧市(San Antonio)當地連鎖餐廳Bill Miller Bar-B-Q購買玉米餅當早餐，然而當她取出餐盒要食用時，滾燙的烤肉醬意外掉在大腿上，導致嚴重燒燙傷。

Genesis Monita talks about her $2.8 million legal victory over Bill Miller Bar-B-Q: https://t.co/6xWY7NI1TA pic.twitter.com/AZpY4yvYOk — News 4 San Antonio (@News4SA) January 19, 2025

莫尼塔指控，餐廳所提供的烤肉醬高達華氏189度（約攝氏87度），比該州規定的食品安全溫度華氏135度（約攝氏57度）高出了54度，餐廳不但事前沒有警告，事後也沒有給她任何道歉。

燒烤公司委任律師在法庭上反駁，他們公司的政策是符合當局的食品安全標準，烤肉醬的溫度通常是華氏165度（約攝氏73度），強調熱呼呼的烤肉醬一直以來都是他們公司的特色，所有顧客也都知道這一點，所以事前才沒有特別提醒莫尼塔，認為事件是顧客自己的疏忽。

莫尼塔的委任律師則表示，事件不僅為她帶來身體上的傷害，還留下心理創傷，甚至因為燒燙傷導致她無法正常上學與工作，所以決定向連鎖餐廳求償。

陪審團於17日作出判決，裁定連鎖餐廳須支付總額280萬美元賠償金，其中包含支付莫尼塔精神損傷、身體痛苦、治療費與收入損失等90萬元費用，與190萬美元罰金。