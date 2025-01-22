兒子遭發狂熊撕咬身亡　爸去森林想要收屍「也被同隻熊殺死」

▲熊攻擊事件導致2人死亡，2人受傷。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一名男子森林工作時突然遭到野熊攻擊，當場身亡。男子的父親聽聞消息後，與警官一起返回現場想要帶回兒子的遺體，沒想到他找到屍體時，同一隻野熊又出現，將他也一起殺害。

事件18日上午發生在坎克爾縣(kanker)當地森林中，45歲男子達羅(Suklal Darro)與22歲夥伴阿朱(Ajju Kureti)，一同在科拉爾森林(Korar forest)收集木材時突然遭到野熊攻擊，導致達羅當場死亡，阿朱身受重傷。

1/20/2025 6:44P.M Bear Attack in Chhattisgarh: Father-Son Duo Mauled to Death by Sloth Bear at Korar Forest in Kanker, Chilling Video Surfaces #goreyhub #crazy #video #news go check out his instagram page #broccoli.v8 pic.twitter.com/nWksulzLBR — Uncensored•18+ ???? (@Goreyhub) January 21, 2025

警官後來帶著50多名村民前往現場尋找達羅屍體，達羅的65歲父親尚卡(Shankar Darro)也一起參加行動，沒想到當他靠近兒子的屍體時，野熊突然再度出現，導致他不幸命喪現場。

從網路流傳影片中可看到，當村民抵達現場時，這隻熊十分具有攻擊性，瞬間就衝到人群中進行攻擊，後來壓在一名警官亞達夫(Narayan Yadav)的身上，幸好他後來成功脫困，送醫接受治療中。

事件造成2人死亡、2人受傷。警方表示，通常一般情況下，熊不太敢在這麼多人的情況下發動攻擊，懷疑可能感染狂犬病，目前已布署森林官員在該地區追蹤捕捉，呼籲村民近期不要冒險進入森林中。