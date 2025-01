兒子遭發狂熊撕咬身亡　爸去森林想要收屍「也被同隻熊殺死」

▲熊攻擊事件導致2人死亡,2人受傷。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一名男子森林工作時突然遭到野熊攻擊,當場身亡。男子的父親聽聞消息後,與警官一起返回現場想要帶回兒子的遺體,沒想到他找到屍體時,同一隻野熊又出現,將他也一起殺害。

事件18日上午發生在坎克爾縣(kanker)當地森林中,45歲男子達羅(Suklal Darro)與22歲夥伴阿朱(Ajju Kureti),一同在科拉爾森林(Korar forest)收集木材時突然遭到野熊攻擊,導致達羅當場死亡,阿朱身受重傷。

