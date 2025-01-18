金蛇年到來　妃妃財神爺正式亮相向大家拜年！

▲農曆金蛇年到來，立法委員陳亭妃化身「妃妃姐姐」與「妃妃財神」，熱鬧迎春向大家拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆金蛇年到來，立法委員陳亭妃化身「妃妃姐姐」與「妃妃財神」，熱鬧迎春向大家拜年！1月18日（週六）清晨，首場亮相於台南善化牛墟和善化市場，吸引眾多鄉親熱情圍觀。

陳亭妃身著喜氣洋洋的財神爺裝扮，最畫龍點睛的則是頭上一頂別具巧思的「妃」字財神帽，這頂帽子是由服務處助理親手縫製而成，造型可愛又充滿心意。市議員李偉智及文昌里李立先里長、頂街里洪秉鴻里長、六分里蘇文俊里長、嘉北里梁楊玉華里長、胡家里陳彥宏里長、胡厝里陳順隆里長、東關里張碩峰里長等多位在地里長一同現身，與民眾熱絡互動、拜年祝福。

陳亭妃笑說，這套財神爺服裝全由媽媽與助理們親自打造！助理上網尋找適合她身材的服飾，腰帶部分則由她媽媽親自測量並手縫暗扣調整。從設計到細節，都蘊含滿滿祝福與巧思。她希望以最具福氣的造型，帶著紅包袋向大家拜年，祝福鄉親小龍年福氣滿滿、財源廣進、旗開得勝、十拿九穩！

選擇善化牛墟作為妃妃財神的首場亮相地點，別具意義。善化牛墟是全台規模最大的牛隻交易市場，融合地方特色與傳統文化，現場攤位包羅萬象，是古代農業商業文化的縮影，處處可見傳承古早味及人情味。陳亭妃表示，希望藉由牛墟的人潮，將妃妃財神的祝福傳遞到每個角落，讓大家感受到滿滿的年味與喜氣。

接下來，妃妃財神爺又到達善化市場，亭妃將持續走訪台南各大菜市場，和妃妃財神爺用紅包袋與祝福，與鄉親們共度喜氣洋洋的農曆新年。大家記得把握機會，來與妃妃財神爺見面、討個好彩頭喔！