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獨／王薀老師餐餐高檔食材五星料理　涉殺人被捕怨警便當太難吃

▲▼精舍命案，王薀老師王江鎮 。（圖／記者劉昌松攝）
▲涉及精舍信眾命案，本名王江鎮的王薀老師被疑教唆遭到收押。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

2024年7月台北市大安區四維路某佛教精舍發生蔡姓女信徒疑遭信眾管教「態度不佳」虐殺命案，事後傳出知名佛教文學作家王薀才是幕後主嫌，根據信徒表示，王薀留著一頭長髮，造型頗為新潮，傳法過程甚至會講一點英文口語「感覺有點像ABC」，但言談過程很有江湖大哥氣息，餐餐都要吃高檔食材或五星級飯店料理，並未如一般佛教修行人茹素忌口，他被警方拘提帶回警局後，對警方供應的便當頗有微詞，僅在隔天早上吃了警方供應的麵包「不像一般修行人那樣安貧樂道」。

曾有信眾多次到茶館參加讀書會，卻未曾聽聞王老師說出甚麼深奧佛理，反倒是與會信徒不斷吹噓老師的各種神通神蹟，參加讀書會手機都得關機不能錄影拍照，反而加重與會者的疑慮。

▲▼精舍命案，李威。（圖／記者劉昌松攝）
▲李威捲精舍命案以證人身分到案說明。（圖／記者劉昌松攝）

由於參加與會的佛教徒是司法界人士，王老師積極鼓吹對方拜師「求得他鑽研一生的殊勝法脈」，甚至要信眾回家多看藥師經、並當場教導藏傳佛教的藥師咒法門和儀軌，在旁信徒還忌妒說「你看你跟王老師多有緣，你來兩次老師就傳你密法」，頻頻鼓勵他捐獻供養老師求法。

但該名信徒向媒體解釋，藏傳佛教有嚴格的傳法規範，若不是教團認證的金剛上師（阿闍黎）根本不能向信徒傳授密法，加上王老師說法過程從來沒介紹過自己的法脈傳承，但茶館內信徒都點頭如搗蒜如癡如醉，該名參訪者覺得王老師讀書會根本觸犯佛教戒律，相當不如法，僅去過兩三次後就逐漸淡出。

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