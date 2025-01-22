獨／精舍虐殺信徒宛如周處除三害　王薀「秘密信徒」名單離奇失蹤



▲大安區精舍信徒遭虐殺命案，王薀老師王江鎮遭上銬收押 。（圖／記者劉昌松攝）



記者張君豪／台北報導

2024年7月北市大安區四維路某佛教精舍信徒蔡女遭發現陳屍在精舍內，死因是全身遭凌虐毆打併發橫紋肌溶解身亡，且帳戶內近200萬元存款被提領一空，檢警歷經數月追查，懷疑死者質疑該宗教團體實際負責人、知名佛學作家本名王江鎮的王薀，才在復興南路該團體茶館遭凌虐毆打致死，精舍住持吳女還與信眾姜女、李男用手推車當街運屍，手段殘忍；雖然命案主嫌已經到案，但整起事件宛如電影「周處除三害」情節，如同片中邪教領袖「尊者林祿和」，王薀犯罪動機及死者遭盜領的贓款下落，檢警仍深入追查。

據了解，當初位於大安區復興南路該間茶館以紅木骨董家具及老茶件吸引不少品茶行家上門，近期則處於歇業狀態，加上王薀長期在此講經招收信徒，命案當天據傳現場包含犯嫌、被害人總共約有10人在場，其餘在場人等是否涉及出手凌虐死者，檢警仍在深入追查。





▲精舍運屍案，北市特警前往王薀住家逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

與會的佛教參修者在命案曝光後表示，王蕰長期以神秘儀式和崇高的教主身分「王老師」周旋富商、白領階級信徒間，不僅被害人陳屍現場是涉案吳姓女尼無償供養，檢警懷疑他工作室及長期合作的基金會、協會相關團體都是信徒所供養支持。



外傳王老師教團有份密藏的學員名單，裡面有不少政府官員、官員甚至是司法界人士、律師都是王薀信徒，這份名單由王薀的親信專責保管，但這份學員名單在命案發生後下落不明；另外王老師講經時喜歡撥放自己斥資錄製的救世歌曲，該名與會者坦言，「老實說王老師歌喉和唱歌技巧、比之前的邪教教主少龍的歌喉好多了！」

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