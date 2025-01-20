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「王薀老師」驚人開銷曝　女兒揭荒唐奢豪生活

王薀名下並無財產，他位於台北市大安區的精舍，是由信徒捐贈。

▲王薀名下並無財產，他位於台北市大安區的精舍，是由信徒捐贈。

圖文／鏡週刊

根據法院判決記載，王薀之前曾是風水師，與會計師前妻在1984年結婚，育有2女，前妻會陪他到澳洲、香港看風水，還會幫忙拿法器及張羅各種儀式，王看風水的顧問費、學生束脩及年節紅包，大部分交給前妻支配。2014年雙方協議離婚，王對前妻提告，要求返還名下的不動產。

判決書揭露，王薀與前妻鬧翻後，前妻帶著2個女兒離家，王曾傳簡訊、寫信給前妻：「妳跟我近30年，從無奢華之氣，勤儉持家，幫我處理一切大大小小事情，現在我頓失所依，不知如何是好，很感恩妳過去的扶助；家中財產是借用妳們名字登記；只要人平安回來，妳們名下的一切都跟以往一樣照舊。」希望妻女能夠回家。

精舍吳姓女住持等3人，因涉嫌對蔡姓女信徒施暴，遭檢方聲押獲准。（鏡新聞提供）

▲精舍吳姓女住持等3人，因涉嫌對蔡姓女信徒施暴，遭檢方聲押獲准。（鏡新聞提供）

不過，2個女兒堅定支持母親，認為父親要求母親返還財產並不合理，還向法院揭露父親的奢華生活。她們證稱，王薀非常注重飲食，愛吃高檔餐廳、五星級飯店的食物，伙食費很高，若自己煮飯，也僅用有機食材，家裡只喝進口礦泉水，連襪子也只穿免洗襪。

王薀的女兒還說，每天都會有4到6名父親的學生到家裡用餐，且固定有4名學生留宿，家裡有9台冷氣，還有2輛汽車，每個月平均開銷約為15至20萬元，十分驚人。

李威曾主演與宗教、命案有關的靈異偶像劇，情節與精舍命案雷同。（翻攝微博）

▲李威曾主演與宗教、命案有關的靈異偶像劇，情節與精舍命案雷同。（翻攝微博）

至於本名李翊瑋的李威，曾在2002年以《吐司男之吻》入圍金鐘獎最佳男主角，6年後再以《鬥牛，要不要》入圍金鐘獎最佳男配角，也曾與林佑威組男子團體，出過專輯。他出道25年來，曾捲入劈腿、私密照等風波，前女友許瑋倫車禍離世後，他每年都發文悼念，後來轉往中國發展，近年返台經營茶具事業，並跟著王薀修習佛法，淡出演藝圈。

值得一提的是，李威曾於2005年與藝人洪小玲、泰國演員TAE合演台灣第一部靈異偶像劇《惡靈05》，內容涉及宗教、命案，與他20年後捲入的精舍命案有許多巧合之處。


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