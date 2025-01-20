李威驚爆已婚！精舍殺人案出庭作證　夫妻同日遭傳喚

▲藝人李威捲入精舍命案，意外爆出已婚，20日與妻子一同以證人身分出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、吳佩蓁／台北報導

台北市大安區去年7月發生一起精舍殺人案，死者52歲蔡姓女子被發現時全身瘀傷，疑似生前遭人凌虐，檢警追查後懷疑死者觸怒精舍負責人、知名佛學作家王薀（本名王江鎮），遭信眾毆打致死。檢警偵辦過程中，赫然發現藝人李威也是王的信徒，案發後李威疑似向師父獻策，遭檢方傳喚出庭，為進一步釐清案情，檢方今(20日)第3度傳喚李威出庭，並意外爆出李威已經結婚，妻子今天首度以證人身分出庭作證。

檢警調查，去年7月24日，蔡女疑似先到精舍附近的茶室參加讀書會，期間其他信徒認為蔡女對師父不禮貌，當場用腳踢蔡女下跪、拉衣領，之後更被人抬上平板推車，再以塑膠袋及膠帶捆綁固定後，一路送回精舍，最後由吳姓女住持報案，稱有人陳屍精舍內。事後死者蔡女約有200萬存款還遭精舍的姜姓師姐盜領一空，因此檢警火速將涉案的吳姓女住持、信眾李男、姜女逮捕，並向法院聲押獲准。

▲知名暢銷作家王薀老師涉精舍殺人案遭收押。（圖／記者劉昌松攝）



檢警進一步追查，懷疑案發當晚王薀疑似就在現場，但卻沒有制止信徒對蔡女施暴，警方也不排除王是幕後藏鏡人，本月7日拘提王到案，不過，王到案後卻稱蔡女有自虐情況，對於當天是否在場則含糊表示，如果有信徒在他就會在，但是那天他忘記有沒有在現場，訊後遭收押禁見。

▲李威淡出螢光幕前10多年，如今捲入殺人案意外爆出已婚身分。（圖/記者黃克翔攝）



據了解，檢察官近日陸續傳喚多名曾參加王蘊讀書會的信徒，釐清相關案情，其中藝人李威先前已2度以證人身分應訊，外傳李威在蔡女死亡後，疑似向師父獻策，為了釐清相關細節，檢察官今天下午第3次傳喚李威出庭作證，另外也首度傳喚李的妻子出庭作證。