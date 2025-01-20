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快訊／李威現身北檢！疑為王薀「出謀劃策」　捲精舍殺人3度出庭

記者劉昌松／台北報導

台北市去年發生蔡姓女信眾陳屍精舍命案，檢警懷疑知名暢銷作家王薀涉案，已依傷害致死等罪將王男聲押禁見獲准，由於可能的事發現場當時正在舉辦王蘊讀書會，台北地檢署近一個月密集傳訊在場人士，20日第3度以證人身分，傳喚跟隨王薀修行的藝人李威出庭，協助釐清案情。

▲▼精舍命案，李威。（圖／記者劉昌松攝）

▲藝人李威以證人身分出庭，為台北市精舍命案作證。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調查，死者蔡女為了修行佛法，掛單在台北市大安區某精舍，2024年7月24日晚間，蔡女疑似先到精舍附近的茶館，參加王蘊(本名王江鎮)的讀書會討論佛法後，被人用塑膠袋、膠帶綑綁，放在推車上，送回精舍內，最後由精舍的吳姓女住持報案，稱有人陳屍精舍內。

▲▼精舍命案，王薀老師王江鎮 。（圖／記者劉昌松攝）

▲知名作家王薀老師涉嫌精舍命案，正被收押在台北看守所。（資料照／記者劉昌松攝）

法醫解剖研判，蔡女死於橫紋肌溶解症，但吳姓女住持及推車運送蔡女回精舍的姜姓女信徒、李姓男信徒等3人說詞閃爍不一，被依傷害致死等罪聲押禁見獲准，檢警擴大比對巷弄間監視器畫面，過濾出茶館進出人員，在1月7日拘提王薀到案，但王薀卻說不記得自己是否在場，也遭法院裁定收押禁見。

檢察官陸續傳喚多名曾參加王蘊讀書會的信徒，釐清王薀與追隨者的互動經過，並還原蔡女遇害經過，其中藝人李威先前已2度以證人身分應訊，外傳李威在蔡女死亡後，疑似向師父獻策，為了釐清相關細節，檢察官決定第3次傳喚李威出庭作證。

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