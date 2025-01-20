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快訊／李威夫妻恐列被告！2人都在讀書會殺人現場　檢搜證追查中

▲▼李威出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢查出藝人李威曾到過精舍命案第一現場，3度傳喚他出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦蔡信女信眾陳屍精舍命案，日前依殺人罪將暢銷作家王薀聲押禁見獲准後，清查發現，命案第一現場當天曾舉行讀書會，包括藝人李威及簡姓妻子在內多人出入，檢察官為還原現場情形，20日以證人身分傳喚李威夫妻到案，訊後請回，不排除未來依調查進度，將部分在場者改列殺人共犯或滅證藏匿人犯的嫌疑人。

檢警調查，死者蔡姓女子是為了追隨王薀老師(本名王江鎮)修習佛法，入住位於台北市大安區的一間精舍內，2024年7月24日晚間，王薀在精舍附近的一間已歇業茶館舉行讀書會，期間蔡姓女信眾疑似不服教誨，遭人毆打成傷，之後被人用塑膠袋包裹，用膠帶捆綁在推車上，運回精舍。

▲▼精舍命案，王薀老師王江鎮 。（圖／記者劉昌松攝）

▲本名王江鎮的王薀老師疑為精舍命案幕後藏鏡人，已經遭收押禁見 。（資料照／記者劉昌松攝）

因解剖顯示蔡女疑遭外力重擊而死於橫紋肌溶解症，檢警找到運送蔡女的姜姓女信眾、李姓男信眾，連同精舍吳姓女住持在內，3人在2024年8月間遭檢察官聲押禁見獲准，雖然茶館內監視器線路明顯遭人剪斷，儲存影像檔案的硬碟也被拔走，檢警專案小組仍根據弄監視器，陸續傳喚多名事發當天曾進出茶館民眾。

其中主持讀書會的王薀疑為幕後藏鏡人，1月初被警方拘提到案後，依殺人罪移送北檢，由檢察官聲押禁見獲准，專案小組持續清查茶館出入影像，發現藝人李威夫妻也有參與讀書會，因此2度傳喚李威出庭後，20日再找李威與簡姓妻子一起到北檢，由檢察官進行隔離訊問，協助釐清案情。

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