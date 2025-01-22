馬祖海巡展開春節前聯合掃蕩　強化邊境防護與治安維護

▲馬祖海巡展開春節前聯合掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者林名揚、郭世賢／馬祖報導

隨著春節將至，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部積極部署，全面加強防範陸船越界、杜絕走私偷渡以及防控非洲豬瘟等邊境防疫措施。昨（21日）馬祖地區展開岸海聯合擴大威力掃蕩專案勤務，透過提升海域及海岸執法能量，確保國家邊境安全與社會治安穩定。

多單位聯手 全面強化執法行動

此次專案勤務由海巡署第十一巡防區指揮部統籌，聯合金馬澎分署第一0岸巡隊、偵防分署連江查緝隊及艦隊分署第十海巡隊，並與移民署北區事務大隊連江縣專勤隊、警政署基隆港務警察總隊福澳中隊及連江縣警察局合作。針對馬祖4鄉5島，共調動6艘海巡艇、13輛巡邏車、11輛巡邏機車，以及90名查緝人員，運用多項專業裝備，對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等高風險區域進行全面巡查。

強化查緝與防疫 全面守護民眾安全

專案行動期間，海巡人員大幅提高貨船拆檢率，杜絕不法走私，並著重於取締越界陸籍漁船及快艇，以保護海洋漁業資源及國家電纜設施安全。此外，針對非洲豬瘟防疫，強化港岸巡查，確保國民食品安全。

去年成效顯著 今年展現強力執法決心

指揮部主任洪文泉指出，馬祖海域遼闊，去年共執行驅離越界陸船543艘、扣留調查2艘，查緝走私偷渡5案、處理漂流豬屍6案，並協助47次島際緊急醫療後送。今年春節前夕，藉由擴大掃蕩行動，向國人展現海巡守護國土的決心。

海巡署呼籲民眾，若發現走私、偷渡等不法行為或需要協助，可撥打118海巡服務專線。海巡單位將持續秉持「為民服務」的精神，全力投入維護邊境安全，確保社會穩定。