濟航空難179死！　南韓政府宣布7機場「奪命水泥牆」全拆除

▲ 濟航撞上跑道尾端的水泥牆後爆炸，僅機尾2名空服員倖存。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216班機空難奪走179條性命，務安機場跑道末端的水泥牆被指為傷亡慘重主因，如今政府決定拆除全國7座機場跑道周圍類似的「危險設施」，若跑道末端安全區域短於建議標準，將考慮動工延長或引進跑道攔阻系統（EMAS）。

綜合《韓聯社》等韓媒，南韓國土交通部22日發表《方位角設施（定位台）等機場設施安全改善方案》，該方案是在濟航空難發生後，對全國機場飛航安全設施及機場設施進行全面安檢及相關單位、專家會議後制定。

失事班機降落時疑似因遭遇鳥擊，導致引擎故障、起落架失靈，重飛迫降時以機腹著地，最終衝出跑道撞上一堵混凝土結構，而這道「水泥牆」其實是為設置與支撐定位台（Localizer）而建造。

檢查結果發現除務安機場以外，需改善方位角設施的還有金海國際機場、泗川機場各2處，以及濟州國際機場、光州機場、麗水機場、浦項慶州機場各1處，共7座機場9項設施。

國土部正設計與討論將上述機場定位台底座地下化及更換為輕量鋼架結構的方案，計畫在不違反各個機場規定的情況下選擇可快速推動的方式，相關程序最快可在今年上半年，最晚則在年底前完成。

此外，跑道縱向安全區域短於240公尺建議長度的有務安機場、金海機場、麗水機場、浦項慶州機場、泗川機場、蔚山機場及原州機場等7處，國土部對此計畫先擴大安全區域，若機場腹地不夠無法確保安全距離，將鋪設可協助飛機緩衝降速的跑道攔阻系統（EMAS）。

針對還在設計階段的加德島新機場、大邱慶北新機場等7座機場，國土部也會將緊急迫降安全性列為優先考量。

國土部將在今年上半年內制定機場設施相關安全標準修訂方案，下月將發表鳥擊預防改善方案，4月則計畫提出包含航空公司飛安改善方案的機場安全全面改革方案。

國土部部長朴庠禹表示，「為盡快讓國民安心生活，將重新討論航空領域、道路、鐵路、建築物等設施安全，並迅速推動必要措施」，此前也曾於14日在國會國土交通委員會全體會議上強調亡羊補牢的重要性。