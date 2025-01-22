澎湖春節前展開聯合掃蕩　海巡警察聯手守護邊境護家園

▲澎湖春節前展開聯合掃蕩，海警聯手全面守護邊境與海域安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者陳洋、郭世賢／澎湖報導

2025年農曆春節連假將至，返鄉人潮與物資需求激增，澎湖地區面臨走私偷渡與非法越界捕魚的挑戰。為強化邊境安全，海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部於今（22日）春節前夕整合多單位執法力量，執行「2025年春節岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案，全面提升查緝力度，保障澎湖地區的港口、岸際與海域秩序。

多單位聯手 全面掃蕩重點區域

專案動員涵蓋金馬澎分署第七岸巡隊、艦隊分署第八海巡隊及偵防分署澎湖查緝隊，並聯合澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、警犬隊、移民署中區事務大隊澎湖專勤隊及高雄港務警察總隊澎湖港中隊等單位。行動中，共投入3艘巡防艇、「巡護八號」大型艦、12部巡邏車、8部機車、131名查緝人員，以及緝毒犬、檢疫犬及無人機等設備，針對澎湖主要港口、岸際及12處離島重點區域實施地毯式巡查。

專注查緝不法 嚴防春節高峰犯罪

鑑於2024年澎湖地區商港與漁港頻繁查獲毒品及未檢驗的陸製蒲燒鰻等違法物品，行動特別針對廢棄空屋、貨櫃、下水道、灘岸與防風林等治安死角加強清查。同時，在澎湖西南海域預置船艇，嚴密防堵陸船越界捕撈及侵擾行為，確保漁業資源與海域安全。

24小時值守 確保國人安心過年

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部主任甘禮維表示，春節期間非法活動高峰，海巡署作為國境第一道屏障，全年無休執行巡防任務，致力於提供澎湖民眾一個安全的生活環境。他強調，全體人員將從嚴檢查港口船舶貨物與人員，嚇阻不法行為，並呼籲民眾共同防疫與維護社會安定。

海巡署提醒，民眾如發現任何可疑活動，或需協助，請撥打「118」免付費服務專線。海巡署將以專業迅速的行動，全力守護澎湖地區的安全，讓所有人安心過好年。