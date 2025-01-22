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過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺　中大獎年後就不用上班啦

（圖／吳雅鈴攝）

▲「4星座、4生肖」在2025年偏財運超強，過年時不妨買張彩券試試手氣。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

過年除了吃年夜飯、領紅包，當然也要買張彩券試手氣才行！根據清水孟國際塔羅專家小孟老師的分析，2025年有「4生肖、4星座」的偏財運特別旺，若想把握機會購買威力彩、大樂透，則可以搭配特定顏色的衣服或飾品，透過能量的流動增加財富。

TOP 4：水瓶座or屬羊

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今年上半年，木星進入水瓶座的偏財宮，為水瓶座帶來難得的財運機會、屬羊的朋友在這段期間也受到木星加持，偏財運飆升。小孟老師建議，購買彩券時可以穿紫色的衣服，或者隨身攜帶紫色配件，例如紫色口罩或飾品，為自己的偏財運增添助力，若能多加留意身邊的小細節，或許好運就在不經意間降臨！

TOP 3：雙魚座or屬馬

木星在下半年影響雙魚座的偏財運，代表雙魚座的朋友在2025年有不少財運機會，尤其在投資或娛樂性花費上更容易有所回報、屬馬的朋友則建議試試購買彩券或參與抽獎活動，搭配黑色元素能讓財運更進一步上升，例如穿黑色的衣物，或是在購買彩券前吃黑色食物(如豬血糕、咖啡或黑糖飲品)，更容易迎接好運。

TOP 2：金牛座or屬鼠

金牛座今年偏財宮有木星守護，帶來不錯的財富機會、屬鼠的朋友同樣在新的一年財運不俗，特別是紅色相關的物品能助長財運。小孟老師說明，下注之前不妨帶一個紅包袋，內放象徵吉利的「568元」，這組數字寓意發財，能讓你的偏財運更加穩固！想要好運加持的朋友，也可以考慮將紅包放在錢包裡隨身攜帶，為自己開啟新年的好運氣！

TOP 1：巨蟹座or屬龍

巨蟹座今年財星大旺，無論是正財還是偏財都有顯著提升！屬龍的朋友更是在新的一年運勢衝刺，尤其是在年中到年底這段時間，可能會有意外的驚喜收入。小孟老師提醒，買完彩券後，建議將彩券放置在家中或辦公室「門打開45度角」的財位，象徵財運通達，讓你的好運持續升溫，無論是存放地點還是使用時機，只要稍微用心，偏財運將會大放異彩。

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