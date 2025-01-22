詐騙新招！LINE「開1功能」　銀行存款瞬間被盜光

▲LINE官方提醒民眾小心詐騙。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

詐騙集團又有新招！LINE官方昨（21）日指出，近期詐團會假冒金融機構，透過社群平台的「貸款廣告」吸引民眾上鉤，並謊稱要進行「核貸驗證」，誘導受害者開啟LINE的「分享螢幕畫面」功能，以盜取銀行帳戶存款，提醒民眾務必要提高警覺，避免上當受騙。

LINE在「台灣官方BLOG」發文表示，近期詐騙集團手法再翻新，假冒金融機構，透過社群平台的「貸款廣告」吸引民眾上鉤，隨後謊稱要進行「核貸驗證」，誘導受害者操作手機，甚至開啟LINE的「分享螢幕畫面」功能，最終盜取銀行帳戶資金。為此，LINE提出「防詐3大要點」，希望用戶可以牢記：

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1、不輕信不明廣告：對於各式網路資金貸款廣告，務必提高警覺。

2、不開啟「分享螢幕畫面」：無論對方以「核貸驗證」、「技術協助」為由，拒絕開啟LINE的「分享螢幕畫面」，避免操作畫面被竊取。

3、立即報警或撥打165反詐騙專線

LINE也提醒，「收到來路不明的QR Code請注意！一不小心帳號立刻被盜用，被好友要求提供LINE帳號資訊要注意，可能是詐騙起手式」。

此外，LINE先前曾發文示警，不肖份子會以各類時事名義，製作假網站，透過社交平台偽裝為好友，以各種手法誘騙民眾填寫LINE帳號個資，若是在不明第三方網站填寫電話號碼、LINE密碼與認證碼，很可能LINE帳號就會馬上被盜走。

LINE說到，「只要看到要求輸入LINE簡訊認證碼，通通是詐騙，除非是要進行換機，或是註冊新的LINE帳號……LINE登入的驗證『不需手動輸入LINE簡訊認證碼』」。

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