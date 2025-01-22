身上有刺青...罹「惡性淋巴癌」機率暴增21％　醫揭哈佛最新研究

▲現代人把刺青視為藝術，但研究發現發生惡性淋巴癌的機率比一般人高。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

隨著觀念的進步，刺青不再是負面的象徵，而是一種藝術。不過，醫師分享哈佛大學研究，發現有刺青的人發生惡性淋巴癌的機率，比一般人高出21%，而且與刺青面積大小無關，引發一番討論。

家醫科醫師陳柏臣在臉書指出，現在刺青越來越多，好多人都開始在做身上的一些小刺青，但他提醒如果要刺，建議先看一下研究結果。根據2024年醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的一份哈佛研究指出，不管身上有多大或多小的刺青，發生惡性淋巴癌的機率是比一般人更高出21%。

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陳柏臣強調，淋巴癌是惡性，就算只是一個小小的刺青機率也是很高，研究顯示跟面積大小無關，只要有就可能會出現，幾乎每4～5個人就有1個，發生的時間在刺青完後2年，或者是刺青完之後及第11年。

陳柏臣提醒，天然的染劑記得看一下有沒有「連苯三酚類」（pyrogallol），如果含有這個成分，也是致癌物，目前在歐盟是禁止使用。連苯三酚類的用處包括攝影底片的顯影劑、染髮、染色、在氣體分析和實驗中吸收氧氣、殺蟲劑。

事實上不只刺青，台灣有不少女性有繡眉、霧眉、紋唇，早期也有紋眼線，也需要特別注意，其中是否有使用含有「連苯三酚類」的染劑。

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