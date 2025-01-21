6.4強震　外籍看護「緊抱阿嬤」肉身保護！畫面太感人

▲地震一搖，一旁的看護立即上前抱住、保護阿嬤。（圖／翻攝Threads jessie.1006）



圖文／CTWANT

嘉義大埔鄉於21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4強震，各地陸續傳出災情，其中台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損情形嚴重，不少民宅倒塌，民眾一度受困。事後，有名網友分享一段地震當下的暖心片段，當時阿嬤臥病在床，地震一搖，一旁的看護立即上前抱住、保護阿嬤，直到確保地震結束後，才慢慢鬆開，讓身為家屬的她不禁直言「看到這幕真的太感人了」。

該名網友於社群平台Threads發文指出，震央在家附近，她嚇都嚇死了，馬上打開監視器，看到家中照顧阿嬤的印尼姊姊，地震第一時刻直接保護阿嬤，「看到這幕真的太感人了」，可看到當時地震搖晃明顯，瞬間斷電，畫面全黑，一旁的看護隨即緊抱住阿嬤，不斷喊阿嬤名字邊安撫，直到確保地震結束後，才慢慢鬆開。

片段一出，網友也相當感動「最暖的地震文」、「這不加薪，我要把印尼姊姊帶走了」、「如果是我，一定加薪，感謝那位姊姊在危急時刻還在保護阿嬤」、「加！加！加！支持加薪，請到好的看護真的是一生的福氣」。

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